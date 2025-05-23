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Cildinizi yaşlandıran en büyük tehlike: Güneş! Camdan bile sızan, UVA ışınlarına dikkat! Uzmanlar uyarıyor: "Cilt kanserine sebep olabilir"

Uzmanlar, güneşin zararlı etkilerinin cilt sağlığı üzerindeki olumsuz sonuçlarına karşı uyarıyor. Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Işıl Kamberoğlu Turan, güneş ışınlarının cilt yaşlanmasının en büyük nedeni olduğunu vurgulayarak, güneş koruyucuların düzenli kullanımının hem cilt kanserini önlemede hem de erken yaşlanma belirtilerini geciktirmede en etkili yöntem olduğunu belirtti. Detaylı açıklamalar haberimizde...

Cildinizi yaşlandıran en büyük tehlike: Güneş! Camdan bile sızan, UVA ışınlarına dikkat! Uzmanlar uyarıyor: "Cilt kanserine sebep olabilir"

Düzenli olarak güneş kremi kullanmak ise cilt kanserinin ve erken yaşlanma belirtilerinin önlenmesi için kesinlikle en etkili yol olduğunu ifade eden Dermatoloji Uzm. Dr. Işıl Kamberoğlu Turan, "Güneş ışığı, dünyaya ulaşan iki tür zararlı ışından oluşur. Bunlar, UVA ışınları ve UVB ışınlarıdır. Bunların her ikisi de erken yaşlanmaya, kırışıklıklara ve cilt kanserine yol açabilir."

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"CİLT KANSERİNE SEBEP OLABİLİR"

Dermatoloji Uzm. Dr. Turan, "Bu ışınlar foto yaşlanma dediğimiz cildin destek yapılan olan kollajen ve elastin liflerin dokusunu kaybetmesine ve cilt sıkılığının azalmasına sebep olur. Bunun yanı sıra güneş alerjisi olarak bilinen kızarıklık, kaşıntı, polimorf ışık erüpsiyonu şikayetlerinin de sebebini oluşturur. Hamilelik maskesi, yanak ve alında koyu lekeler, hatta cilt kanseri oluşumuna da sebep olabilir" dedi.

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"DOĞRU GÜNEŞ KORUYUCUYU SEÇMEK KONUSU BAZEN KAFA KARIŞIKLIĞI OLUŞTURABİLİR"

Uzm. Dr. Işıl Kamberoğlu Turan, "Etiket okurken dikkat etmek gereken bazı noktalar var. UVA ve UVB ortak koruma amacıyla geniş spektrumlu (broad band) yazması son derece önemlidir.

UVA koruması: PPD / PA, UVB koruması: SPF değerleri ile ölçülür. SPF'nin düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere dört farklı koruma düzeyi vardır. Güneş koruyucularda ne kadar çok uygulama yapılırsa o kadar çok korunma sağlanır. Bu sebeple dışarı çıkmadan 30 dakika önce güneş kremi sürülmesi ve 2 saatte bir krem yenileme önerilir. Denizde, suda uzun süre kalınacağı dönemlerde suya dayanıklı formüller tercih edilmelidir. Güneşten koruyucular yüzme, aşırı aktivite ve kurulanma sonrası tekrar uygulanmalıdır" dedi.

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"UVA HEM DE UVB KORUMA SAĞLAMASINA MUTLAKA DİKKAT!"

UVB ışınlarının güneş ışınlarının yüzde 5'ini oluşturduğunu belirten Uzm. Dr. Işıl Kamberoğlu Turan, "UVB, bulut ve camlardan geçemezler ancak derinin üst katmanına nüfuz edebilirler. Reaktif oksijen radikallerine karşı bariyer fonksiyonu iyi sağlanamadığında bronzlaşma, güneş yanıkları, güneş alerjisi ve cilt kanserlerinden sorumludurlar. Güneş kremi seçerken hem UVA hem de UVB koruma sağlamasına mutlaka dikkat etmek gerekir" dedi.

"EN ETKİLİ YAŞLANMA ÖNLEYİCİ KREM GÜNEŞ KORUYUCUDUR"

"İyi bir güneş koruyucunun hem UVA hem UVB filtresi, suya ve tere dayanıklı olması gerekir" diyen Uzm. Dr. Işıl Kamberoğlu Turan, "Güneş insanları yaşlandırdığı için en etkili yaşlanma önleyici krem güneş koruyucudur. Kişiye özel uygulama için, mutlaka dermatolog kontrolünde ürün seçmeyi öneriyoruz. Unutmayın cilt bakımı bilginin sihrini taşır" dedi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cilt kanseri güneş kremi cilt lekeleri
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