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Cildinizin hızlı yaşlanmaması için uygulayabileceğiniz 8 yol

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CİLT SAĞLIĞI HABERLERİ  | Son Güncelleme

Vücudumuzun yaşlanmasını durduramasak da, yaşlanma sürecini yavaşlatmak için kesinlikle bir şeyler yapabiliriz. Sinir bozucu kırışıklıklar ve sarkık kollarla savaşmanın çözümü her zaman estetik ameliyat değil, cildimizi gençleştirmek için sihirli yollara başvurabiliriz.

Cildinizin hızlı yaşlanmaması için uygulayabileceğiniz 8 yol

Vücudunuzun yaşlanma süreciyle savaşmak ve doğal olarak gözle görülür yaşlanma belirtileriyle savaşmak için kullanabileceğiniz 8 kolay çözümü bir araya getirdik.

GÜNLÜK BESLENMENİZE YABAN MERSİNİ EKLEYİN

1

Cildimiz, oksidatif DNA hasarı nedeniyle sarkar ancak yaban mersini bu süreci yavaşlatabilir. Bu minik meyve antioksidanlar bakımından zengindir ve yaşlanma belirtileri ile en lezzetli şekilde savaşmanıza yardımcı olur. Günlük diyetinize ekleyin ve değişimi gözlemleyin.

ŞEKER ALIMINIZI SINIRLANDIRIN

2

Son zamanlarda yapılan bir araştırma, şeker tüketiminin insan vücudundaki yaşlanma sürecini hızlandırdığını ve koyu halkalara, dehidrasyona ve kırışıklıklara yol açtığını buldu. Yaşlanma ile mücadele etmek için uzmanlar, insanların şeker alımını sınırlamaları ve tatlı yiyecek ve içeceklerden olabildiğince uzak durmaları gerektiğini tavsiye eder. Bol bol su içmeyi ihmal etmeyin.

YÜZÜNÜZÜ YASTIĞA YASLAMAYIN

6

Çeşitli çalışmalara ve uzmanlara göre, yüzünüzü yastığa dayayarak yatmak sonsuza dek sizinle kalabilecek kırışıklıklara neden olur. Yaşlanmanın erken belirtilerini önlemek için sırt üstü yatabilirsiniz.

KALSİYUM SEVİYELERİNİZİ KONTROL ALTINDA TUTUN

7

Herkes kalsiyumun kemiklerimiz için iyi olduğunu bilir, fakat pek çok insan erken yaşlanmadan korumada hayati bir rol oynadığının farkında değildir. Yeterli bir kalsiyum seviyesi yaşlanma belirtilerini azaltabilir ve güçlü bir kemik yapısıyla daha zarif yaşlanmamıza yardımcı olabilir.

YEŞİL ÇAY EN İYİ ARKADAŞINIZ OLSUN

8

Yeşil çay vücudunuzun içine ve dışına yardımcı olan bir hediyedir. Antioksidanlar bakımından zengin olan bu içecek cilt hücrelerini onarır ve daha genç görünmenizi sağlar. Ayrıca, cildinizdeki kızarıklığı ve tahrişi de yatıştırır, çünkü antienflamatuar özelliklere sahiptir. Düzenli olarak yeşil çay tüketmek cildinizi sağlam ve sağlıklı tutar. Koyu yeşil halkaları ve şişkinliği önlemek için kullanılmış yeşil çay poşetlerini birkaç dakika gözlerinize yerleştirebilirsiniz.

DUŞLARINIZI KISA TUTUN

3

Kırışıklıkları geciktirmek için aldığınız o sıcak banyolara elveda demelisiniz. Bununla birlikte uzun tutulan banyo süreleri cildinizi kurutabilir; kırışıklıklar ve sarkık bir cilde neden olabilir. Banyo sürenizi kısaltın.

GÜNEŞTEN KORUNUN

4

Güneş yaşlanmayı hızlandırmada önemli bir rol oynar ve güneşte ne kadar çok kalırsanız yaşlanma riskiniz o kadar artar. Her gün güneş kremi kullanın ve kendinizi güneşin zararlı UV ışınlarından koruyun.

MEDİTASYON YAPIN VE STRESİ ÖNLEYİN

5

Çok fazla strese girmek, vücudunuzdaki yaşlanma sürecini artırır. Sadece bu değil, düşünmek ve kaygı da erken yaşlanmaya yol açar. İşlerin sizi çok fazla rahatsız etmesine izin vermeyin. Söylemesi yapmaktan daha kolay, biliyoruz, ancak meditasyonun gerçekleştiği yer burasıdır. Meditasyon sinirlerinizi gevşetmeye yardımcı olur ve vücudunuzda sizi daha iyi hissettiren mutlu hormonlar salgılar. Yaşlanmayı önlemenin en ucuz yoludur.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ne meditasyonu? Namaz kılın huzur bulun.
@vatandas1953 Müslüman ülkelerini goruyoruz hepsi çok huzurlu maşallah. Hepsi o kadar huzurlu ki, batı ülkelerıne kaşıp sıgınıyorlar.
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