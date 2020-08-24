Çilek bacak nedir, çilek bacak probleminden nasıl kurturulur?

Bacakları ve T bölgesini ağda ya da epilasyon aleti ile aldıktan sonra bazı bireylerde kırmızı, kabuklu noktalar belirir. Bu hoş olmayan görüntü ağrılı ve kaşıntılı değildir. Çilek bacak adı verilen bu duruma sebep olan şeyleri ve kurtulmak için neler yapmanız gerektiğini araştırdık, işte detaylar.
Bu can sıkıcı durum genetik olarak bilinse de aslında dış faktörlerle meydana gelebilir. Tıraş kremi olmadan ve eski bir tıraş bıçağı ile tüylerinizi alıyorsanız ciltte yanma ve tahriş yaratabilirsiniz. Bu tahriş tüylerin kökünü koyulaştırır ve bacakta koyu renkli noktalara sebep olabilir.
Kıl kökü iltihabı (folikülit), kıl köklerinin iltihaplandığı yaygın bir cilt hastalığıdır. Genellikle yüz, kol, üst sırt ve alt bacaklarda görülen bir durumdur. Bu iltihapların pek çok farklı şekli vardır ve bazen çilek kabuğu görünümüne neden olabilir. İç içe geçmiş tüylerin yol açtığı kıl kökü iltihabının da tıbbi olarak tedavi edilmesi gerekmektedir.
Aşırı kuru cilt epilasyon sonrası bölgede yanma hissini artırır. Bunun sonucu olarak ciltte koyu renkli tohum benzeri lekelenmeler meydana gelebilir. Cilt nemsiz kaldığında çilek bacak görünümü daha kolay gelişir.
Keratoz pilaris genellikle üst kollarda, uyluklarda, yanaklarda veya kalçalarda kuru lekeler ve küçük yumruların görünümünü oluşturan yaygın bir cilt rahatsızlığıdır. Keratin birikmesinden kaynaklanır ve saç folikülünün açılmasını engelleyen bir tıkaç oluşturur. Bu da çilek benzeri bir cilde neden olabilir. Keratosis pilaris, cilt çok kuru olduğunda ortaya çıkar ve nem oranı düşük bir iklimde yaşayanlarda veya çok fazla kimyasal içeren yüzme havuzlarında sıklıkla yüzenlerde daha yaygındır .
DOĞRU ŞEKİLDE TIRAŞ OLMAK
Tıraş olmadan önce cildinizi ve saçınızı yumuşatmak için ıslatın ve bir tıraş kremi veya jeli sürün. Jiletin her hareketinden sonra durulamayı unutmayın ve tahrişi en aza indirmek için bıçağınızı düzenli olarak değiştirdiğinizden emin olun. "Çilek bacakları" görünümüne yol açabilecek tıraş bıçağı darbelerini ve yanıkları önlemeye yardımcı olmak için kılların uzadığı yönde tıraş edin.
DÜZENLİ OLARAK PEELİNG YAPMAK
Vücudunuza düzenli olarak kese yapın. Kese işlemi, batık tüylerin önlenmesine yardımcı olur ve çilek bacaklarının görünümünü azaltabilir. Düzenli pul pul dökülme, çilek bacaklarının tekrar etmesini önlemeye de yardımcı olur.
PROFESYONEL TEDAVİ
Ev ilaçları etkili değilse, elektroliz ve lazer tedavisini içeren çilek bacakları için tıbbi tedavi seçeneklerini deneyebilirsiniz. Elektroliz, tahriş olmuş kıl köklerini hedef almak ve kılın büyümesini durdurmak için elektrik kullanır. Büyümüş tüyleri önler ve çilek bacaklarının oluşma olasılığını azaltabilir. Lazer tedavisi, aynı anda birden fazla kıl kökünü hedef alan güvenli bir epilasyon yöntemidir.
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