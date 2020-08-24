Çilek bacak nedir, çilek bacak probleminden nasıl kurturulur?

Bacakları ve T bölgesini ağda ya da epilasyon aleti ile aldıktan sonra bazı bireylerde kırmızı, kabuklu noktalar belirir. Bu hoş olmayan görüntü ağrılı ve kaşıntılı değildir. Çilek bacak adı verilen bu duruma sebep olan şeyleri ve kurtulmak için neler yapmanız gerektiğini araştırdık, işte detaylar.

TIRAŞ KREMİ OLMADAN TRAŞ OLMAK

Bu can sıkıcı durum genetik olarak bilinse de aslında dış faktörlerle meydana gelebilir. Tıraş kremi olmadan ve eski bir tıraş bıçağı ile tüylerinizi alıyorsanız ciltte yanma ve tahriş yaratabilirsiniz. Bu tahriş tüylerin kökünü koyulaştırır ve bacakta koyu renkli noktalara sebep olabilir.

KIL KÖKÜ İLTİHABI

Kıl kökü iltihabı (folikülit), kıl köklerinin iltihaplandığı yaygın bir cilt hastalığıdır. Genellikle yüz, kol, üst sırt ve alt bacaklarda görülen bir durumdur. Bu iltihapların pek çok farklı şekli vardır ve bazen çilek kabuğu görünümüne neden olabilir. İç içe geçmiş tüylerin yol açtığı kıl kökü iltihabının da tıbbi olarak tedavi edilmesi gerekmektedir.

KURU CİLT

Aşırı kuru cilt epilasyon sonrası bölgede yanma hissini artırır. Bunun sonucu olarak ciltte koyu renkli tohum benzeri lekelenmeler meydana gelebilir. Cilt nemsiz kaldığında çilek bacak görünümü daha kolay gelişir.