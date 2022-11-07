Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 7 Kasım Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekilişi oynayan birçok vatandaş çekiliş sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyorlar. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com adresi üzerinden yayınlanıyor. Vatandaşlar 7 Kasım Pazartesi Çılgın Sayısal Loto'nun sonuçları saat kaçta açıklanacağını ve nereden açıklandığıyla ilgili araştırmalarda bulunuyor. İşte Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı..

7 KASIM PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 7 Kasım Pazartesi saat 21:30'da açıklanacak. Sonuçlar millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

