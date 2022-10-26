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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 26 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

26.10.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanıyor. 26 Ekim Çarşamba akşamı haftanın ikinci Çılgın Sayısal Loto çekilişi gerçekleşecek. Şans oyunu severler Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını ilgiyle takip ediyorlar. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 26 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 26 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım devam ediyor. Milli Piyango idaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi haftanın üç günü olmak üzere pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları çekilmekte. Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçlarını açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linkten ve haberimizden takip edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi, haftanın ikinci çekilişiyle 26 Ekim Çarşamba akşamı saat 21:30'da gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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