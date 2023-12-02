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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 2 ARALIK! Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango sorgulama

02.12.2023 21:49 | Son Güncelleme:
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Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla beklendi. 2 Aralık Cumartesi akşamı Milli Piyango'da Çılgın Sayısal Loto çekilişi gerçekleştirildi. Haftanın son çekilişiyle Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam yapıldı. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekiliyor, nasıl oynanır? 2 Aralık Mili Piyango sorgulama

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 2 ARALIK! Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekilişine katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi haftanın üç günü gerçekleştiriliyor. Haftanın son çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından bu akşam yapılan çekilişle canlı olarak yayınlanacak. Çılgın Sayısal Loto 2 Aralık Cumartesi çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 2 ARALIK

Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı. Çılgın Sayısal Loto, haftanın son çekilişi ile 2 Aralık Cumartesi akşamı gerçekleşen oyunla saat 21:30'da belli oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN SAYILAR

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ÇILGIN SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Sayısal Loto çekilişi haftanın üç günü olmak üzere pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor.

29 KASIM 2023 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NE KADAR DEVRETTİ

22 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmamıştı. Bu akşam gerçekleştirilen haftanın son Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye 58.973.538,71 ₺ olarak açılandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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