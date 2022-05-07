ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 7 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır? Sayısal Loto sorgulama ekranı!

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Şanslı numaralar, talihlilerine ödül getiriyor. Vatandaşlar, Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı ve çekilişe ilişkin detaylar haberimizde...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?

Çılgın Sayısal Loto'nun 7 Mayıs Cumartesi çekilişi saat 21.30'da yapıldı. Çekiliş Milli Piyango Online'dan canlı olarak yayınlandı.

7 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto'nun 7 Mayıs Cumartesi günü yapılan çekilişinde şanslı numaralar belli oldu.

Çılgın Sayısal Loto'nun 7 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştilen çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde:

07 08 12 35 68 73 + 77 joker 57 süperstar

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden de sorgulayabilirsiniz.

MERAK EDENLER İÇİN

4 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

4 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları şu şekilde:

26-35-39-43-48-51-67-69

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

