Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? 16 Ocak bilet ve sonuç ekranı

Çılgın Sayısal Loto hemen herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor. Çekilişe umut bağlayan da var merakından oynayan da. Çılgın Sayısal Loto sonuçları kimleri sevindirecek merak ediliyordu. Kullanıcılar çekiliş sonuçları ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? İşte merak edilenler...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Çılgın Sayısal Loto bu akşam saat 21.30'da çekildi. Çekiliş https://www.millipiyangoonline.com/ sitesinden ve MPİ Youtube kanalından canlı izlendi.

Bu akşam da 6 bilen çıkmadı ve 91.132.967,03 ₺ büyük ikramiye bu akşam da devretti.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN



İŞTE KAZANAN NUMARALAR

2-23-34-41-57-70+49+79



ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.



