Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama

8 Ekim Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçlarında büyük heyecan yaşanıyor. Çılgın Sayısal Loto oynayanlar sonuçların açıklanmasını merakla bekliyor. Haftanın 3 günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bugün kazandıran numaralar belli olacak. Çekilişin ardından Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto sonuçları 21.3O'da açıklanacak. Sonuçlar belli olduktan sonra sitemizden ve Milli Piyango İdaresi resmi sitesinden takip edebilirsiniz.

EN SON ÇEKİLEN ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMANDI?

En son gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto 5 Ekim Çarşamba akşamı 21.3O'da açıklandı.

EN SON ÇEKİLEN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI HANGİ RAKAMLARDI?

1 -3 - 25 - 30 - 62 - 75 Joker: 17 Süperstar: 56

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin eden ikramiye kazanır.