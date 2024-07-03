KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Güzellik - Moda
    4. Çillerinden kurtulmak istiyorsan bu 3 şeyi yap!

    Çillerinden kurtulmak istiyorsan bu 3 şeyi yap!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    03.07.2024 16:02
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çiller, cildinizde doğal bir güzellik yaratabilir ama bazen onların görünümünü azaltmak isteyebilirsiniz. Eğer çillerinizden kurtulmak istiyorsanız basit ama etkili bu 3 yöntemi deneyebilirsiniz.

    Çillerinden kurtulmak istiyorsan bu 3 şeyi yap!

    Cildinizdeki çillerle vedalaşmak istiyor ama nasıl başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Çillerin görünümünü azaltmak düşündüğünüzden daha kolay olabilir. İşte çilleri silip süpüren 3 yöntem...

    ÇİLLERDEN KURTULMANIN 3 YOLU

    1) Yulaf ezmesi ve yoğurt ile hazırlanan yüz maskesi de çiller üzerinde etkili olabilir. 3 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı yulaf ezmesini karıştır. Karışımı yüzüne hafif masaj hareketleriyle sür ve daha sonra ılık su ile yıka. Haftada bir kez uygulayabilirsin.

    2) Sülfür içeren soğan, cilt üzerinde peeling etkisi gösterir. Soğanı ortadan ikiye bölüp yüzüne sürmen yeterlidir. Birkaç dakika yüzünde beklettikten sonra ılık su ile durula. Soğan suyu çil renklerinin açılmasında etkili olabilir.

    3) Yüksek oranda C vitamini ve antioksidan bileşenler içeren limon suyunun, cilt üzerinde aydınlatıcı etki yarattığı düşünülür. Bir parça pamuk üzerine limon suyu sıkıp temizlenmiş cildine her gece yatmadan önce uygula.

    Express


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Cayır cayır yağ yakın! Metabolizma hızlandıran karışımCayır cayır yağ yakın! Metabolizma hızlandıran karışım
    İlçenin tek kadın muhtarı!İlçenin tek kadın muhtarı!
    Temmuz ayının en şanslı burçları açıklandı: O tarihlere dikkatTemmuz ayının en şanslı burçları açıklandı: O tarihlere dikkat
    Anahtar Kelimeler:
    cilt
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

    Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

    Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.