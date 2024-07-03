Çillerinden kurtulmak istiyorsan bu 3 şeyi yap!

Cildinizdeki çillerle vedalaşmak istiyor ama nasıl başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Çillerin görünümünü azaltmak düşündüğünüzden daha kolay olabilir. İşte çilleri silip süpüren 3 yöntem...

ÇİLLERDEN KURTULMANIN 3 YOLU

1) Yulaf ezmesi ve yoğurt ile hazırlanan yüz maskesi de çiller üzerinde etkili olabilir. 3 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı yulaf ezmesini karıştır. Karışımı yüzüne hafif masaj hareketleriyle sür ve daha sonra ılık su ile yıka. Haftada bir kez uygulayabilirsin.

2) Sülfür içeren soğan, cilt üzerinde peeling etkisi gösterir. Soğanı ortadan ikiye bölüp yüzüne sürmen yeterlidir. Birkaç dakika yüzünde beklettikten sonra ılık su ile durula. Soğan suyu çil renklerinin açılmasında etkili olabilir.

3) Yüksek oranda C vitamini ve antioksidan bileşenler içeren limon suyunun, cilt üzerinde aydınlatıcı etki yarattığı düşünülür. Bir parça pamuk üzerine limon suyu sıkıp temizlenmiş cildine her gece yatmadan önce uygula.







