Cilt bakım rutininiz işe yaramıyor mu? İşte 12 adımda etkili cilt bakımı

Cildin genç kalması için düzenli cilt bakımı yapmak gereklidir. Cilt bakımında etkili olmayan yanlış ürünler aldığımızda cilt problemlerimizi çözmeyebilir hatta daha fazla problemle baş etmek durumunda kalabiliriz. Bunun için cildinizi hem koruyacak hem de rahatlatıp onaracak ürünleri seçtik ve doğru cilt bakımı nasıl yapılır sorusuna tek tek yanıt verdik. Bu adımları izleyerek ve cilt tipinize göre ürünleri seçerek parlak ve genç görünen bir cilde kavuşabilirsiniz. Doğru cilt bakımı nasıl yapılır? İşte adım adım cilt bakım rehberi!

Doğru cilt bakımı nasıl yapılır?

Cildin sağlıklı, temiz ve genç kalmasını sağlamak için düzenli olarak yapılan cilt bakımının etkili olması için cildin ihtiyacına uygun ürünler seçmek ve bu ürünleri düzenli olarak uygulamak gerekir. Bunun için sabah ve akşam temizleme jeli veya köpüğü ile uygula, ardından cildin pH dengesi koruyan ve gözenekler sıkılaştıran bir tonik kullanmalısınız. Sonraki adım ise hafif yapılarıyla hızla nüfuz ederek diğer bakım ürünlerinin etkisini artıran nemlendirici ve onarıcı esanslar. Cildinin ihtiyacına göre seçtiğin bir cilt serumu, göz altı kremi ve C vitamini serumu ile cildini besleyip aydınlatabilirsiniz.

Bakımın en önemli adımı ise cildini güneşin zararlı UV ışınlarından koruyan geniş spektrumlu bir güneş kremi ve güneş sonrası losyonu. Ayrıca cilt bakımını zenginleştirmek istersen rutinine ekleyebileceğiniz çok etkili hepsi bir arada bakım kremleriyle tüm adımları tek bir üründe toplayabilirsiniz. Sabahları canlı bir şekilde uyanmanızı sağlayacak gece kremleri ise cildinin iyileşme sürecini gece boyunca destekler. Ekstra bakım istiyorsanız nemlendirici ve besleyici etki yaparak cildin elastikiyetini artıran ve ince çizgilerin görünümünü azaltan cilt bakım yağlarının etkisine güvenebilirsiniz.

1. İlk adım cilt temizliği!

Cildi temiz tutmak, cilt bakımının ilk ve en önemli adımı. Cilt yapınıza uygun bir temizleme jeli ya da köpüğünü sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez bakım rutininize eklemelisiniz. Yüzünüze bir miktar temizleme jelini ya da köpüğünü alın ve suyla köpürtün. Hafif dairesel hareketlerle yüzünüzde dolaştırın ve ardından durulayın. Cilt temizleyici ile cildinizde biriken kir ve makyaj kalıntılarını arındırın. Bu adım, diğer bakım ürünlerinin cilde daha iyi nüfuz ettirerek etkisini artıracak.

Ürün önerisi: La Roche Posay Effaclar Jel Yüz Temizleyici (400 ml)

Cildinizi temiz ve yenilenmiş bir görünüme kavuşturan La Roche-Posay Effaclar Jel Yüz Temizleyici, cildi kirden ve sebumdan etkili bir şekilde arındırır. Nazik formülü sayesinde ciltteki kiri ve kalıntıları derinlemesine temizler, gözenekleri açar ve cilde tazelik hissi verir. La Roche-Posay'ın termal suyu ile uyumlu pH seviyesine sahip olan temizleyici, cildi yatıştırır ve yeniler. Özellikle yağlı ve akneye eğilim gösteren ciltler için idealdir, yüksek toleranslı yapısıyla günlük bakıma uygundur.

2. Sıkılaşmış bir cilt için tonik olmadan olmaz!

Temizleme işleminden sonra tonik sürün. Tonik, cildin pH’ını dengelemeye ve gözenekleri sıkılaştırır. Bunun için elinizle ya da bir pamuk pedine toniği dökün ve yüzünüzü nazikçe silin. Temizleme sonrasındaki tonik adımı, cildin pH dengesini yeniden sağlar ve gözenekleri sıkılaştırır. Ayrıca tonik, cildin daha sonraki ürünleri (serum, nemlendirici vb.) daha iyi absorbe etmesini etkiler.

Ürün önerisi: L’Oréal Paris Revitalift %5 Saf Glikolik Asit Peeling Etkili Tonik (180ml)

Cildinizi daha sağlıklı ve genç göstermeye yarayan L’Oréal Paris’in peeling etkili toniği, %5 saf glikolik asit içeren formülü sayesinde cildinizi nazikçe yeniler ve pürüzsüzleştirir. Karpuz özü ile zenginleştirilen tonik, cilt kalitesini gözle görülür şekilde artırır; sadece 30 saniyede daha parlak ve canlı bir görünüm yaratır. 4 haftalık düzenli kullanım sonrası cilt kusurlarının, 8 hafta sonunda ise koyu lekelerin görünümünün belirgin bir şekilde azaldığını gözlemleyebilirsiniz. Temizlenmiş cilde sabah ve/veya akşam uygulanan tonik, cildinizi nemlendirme aşaması için hazır hale getirir.

3. Canlı bir cildin sırrı: cilt yenileyici esans

Cilt bakım rutininde esanslar, cilde derinlemesine nüfuz ederek cildin özel ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunar. Cildi nemlendiren, onaran ve esnekliğini arttıran esanslar, cilt sorunlarınıza yönelik özel bir bakım gerçekleştirir.

Ürün önerisi: Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Yenileyici Esans (100ml)

Yenilenmiş bir cilt görünümü kazandıran Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Yenileyici Esans, %96,3 gerçek salyangoz salgısı filtratı içerikli formülüyle cildi derinlemesine nemlendirir ve yeniler. Kuruluğu giderirken yaşlanma belirtilerini azaltır, cildin canlılığını geri kazandırır. Hafif ve hızlı emilen yapısıyla ciltte ağırlık hissi bırakmazken uzun süreli nemlendirme yapar. Salyangoz müsin bileşeni, hasarlı cildi anında yatıştırır ve derinlemesine besler, böylece cildiniz parlak görünür. Üstelik ürün, salyangozların doğal yaşam alanında zarar görmeden elde edilmiş olup %100 doğal ve hipoalerjenik bir formüle sahiptir. Ayrıca, dermatologlarca test edilen ve hayvanlar üzerinde test edilmeyen esansın içerisinde paraben, sülfat veya ftalat bulunmaz.

4. Cilt sorunlarını çözmede birebir: Cilt serumu!

Cilt bakımının temizleme, tonikleme ve esanstan sonraki adımı, cildinizin ihtiyaçlarına göre bir serum sürmektir. Cilt serumları, yüksek konsantrasyonlarda aktif bileşenler içerir ve kırışıklıklar, ince çizgiler, cilt lekeleri, donukluk ve nemsizlik gibi çeşitli cilt sorunlarını hedef alarak bunları giderir.

Ürün önerisi: The Purest Solutions Leke Karşıtı ve Leke Görünümü Azaltıcı Arbutin Cilt Bakım Serumu (30 ml)

The Purest Solutions markasının Arbutin içerikli cilt bakım serumu, cildinizdeki lekelerle mücadele eder. Özellikle hamilelik, akne, yaşlılık ve güneş lekeleri gibi farklı türlerdeki lekelerin azalmasına yönelik formülüyle dikkat çeker. Alpha Arbutin içeriği, cilt tonunun eşitlenmesine ve koyu lekelerin giderilmesine yardımcı olurken güneşin zararlı etkilerine karşı koruma sağlar. Ayrıca Hymagic TM-4D adlı özel bileşen, cildin nemlenmesini ve dolgunlaşmasını destekler, böylece cildin elastikiyet kazanmasına katkıda bulunur. Serum düzenli kullanıldığında cilde daha parlak, canlı ve lekesiz bir görünüm kazandırır.

5. Tabii ki, göz altlarını es geçmiyoruz!

Göz çevresi, cildin en hassas bölgelerinden biri ve özel bakım gerektirir. Bu nedenle göz altınızda göz altı torbalarını azaltacak, koyu halkaları giderecek ya da göz çevresini aydınlatacak bir ürünle göz çevresinin nem dengesini korurken genç ve dinç bir görünüm yaratabilirsiniz..

Ürün önerisi: Nivea Luminous630 Koyu Halka Karşıtı Göz Bakım Kremi (15 ml)

Göz çevresindeki cildi onarmak için ideal bir ürün olan Nivea Luminous630 Koyu Halka Karşıtı Göz Bakım Kremi, içeriğindeki Luminous630 ile pigmentasyonu dengeleyerek koyu halkaların görünümünü azaltırken enerji veren kafein sayesinde göz altı torbalarını ve şişkinlikleri hafifletir. Ayrıca, cildi derinlemesine nemlendiren Hiyalüronik Asit ile ince çizgi ve kırışıklıkların görünümünü belirgin bir şekilde azaltır. Dermatolojik olarak onaylanmış olmasıyla birlikte tüm cilt tipleri için uygun olan göz bakım kremi, dört hafta içinde aydınlanmış ve genç görünümlü bir göz çevresi vaat ediyor.

6. C vitamini serum ile yaşlanmaya dur de!

C vitamini serumu, cilt bakımında önemli bir rol oynar. Cilt tonunu eşitler, parlatır ve cildi serbest radikallerin zararlı etkilerini engeller. Ayrıca, ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltır. C vitamini serumunu temizlenmiş ve toniklenmiş cilde uygulayarak maksimum fayda alabilirsiniz.

Ürün önerisi: Garnier C Vitamini Parlak Süper Aydınlatıcı Serum (30 ml)

Cildinizi yenilemek ve daha sağlıklı bir görünüm elde etmek isteyenler için Garnier C Vitamini Parlak Süper Aydınlatıcı Serum, cildinizi onarıp baştan başlamak için ideal bir seçimdir. İçeriğindeki %3.5 niasinamid, C vitamini ve salisilik asit kombinasyonuyla zenginleştirilen serum, cildinizde parlaklık ve aydınlık bir görünüm kazandırır. Günlük bakımda, sadece 6 günde koyu lekelerin görünümünde belirgin azalma sağladığı belirtilen ve tüm cilt tiplerine uygun olan serum, yüzünüzdeki cilt tonunu eşitleyip cildinizin genel görünümünü iyileştirmeye yardımcı olur.

7. Nemlendirme en önemli adım!

Nemlendirme, cildin nem seviyesini korumak için önemlidir. Cilt tipinize göre bir nemlendirici bularak cildinizi nemlendirin. Nemlendirici aynı zamanda cildin bariyerini güçlendirir, elastikiyetini arttırır ve dış etkenlere karşı etkili bir koruma yapar.

Ürün önerisi: Dermalogica Dynamic Skin Recovery Spf50 Koruyucu Yüz Bakım Kremi (50ml)

Dermalogica Dynamic Skin Recovery SPF50 Koruyucu Yüz Bakım Kremi, günlük cilt bakım rutininde cildi onaran ve yeniden canlandıran etkili bir ürün. Özellikle cilt yaşlanmasını tetikleyen faktörlere karşı koruma yapan hafif emülsiyon yapıdaki nemlendirici, geniş spektrumlu güneş korumasına sahip. Formülünde bulunan aktif bileşenler, cildin nem dengesini uzun süre korur ve aynı zamanda UV ışınlarına karşı etkili bir kalkan oluşturur. Ürün, ciltte pürüzsüz bir görünüm yaratmak için kolayca sürülebilir ve suni koku ile renklendirici içermez, böylece hassasiyet riskini minimize eder.

8. Güneş kremi olmadan asla!

Güneş koruyucu ürünler cildinizi UV ışınlarının zararlı etkilerinden ve cildinizi güneşin neden olabileceği lekelerden ve erken yaşlanma belirtilerini önler. En az 50 güneş koruma faktörü (SPF) içeren bir ürünü her gün düzenli olarak uygulamak gerekir, hatta evdeyken ya da bulutlu günlerde bile.

Ürün önerisi: La Roche-Posay Anthelios UVmune Fluid Güneş Kremi SPF50+ (50 ml)

La Roche-Posay Anthelios UVmune Fluid Güneş Kremi SPF50+, güneş koruması konusunda üst düzey performans sunan bir ürün. Özellikle ultra uzun UVA ışınlarına karşı etkili olan hafif ve görünmez dokulu güneş kremi, güneşin zararlı etkilerini engellerken ciltte beyaz iz veya yağlı bir his bırakmaz. Suya, kuma ve tere dayanıklı olmasıyla günlük aktivitelerinizde de güvenle kullanabilirsiniz. Ayrıca hipoalerjenik oluşu ve komedojenik olmayışıyla cilt hassasiyeti olanlar için de idealdir. Ürün, cildinizi onarıp yeniden başlamasına yardımcı olurken cildinize sağlam bir koruma yapar. Terleme veya kuruma durumunda ise 2 saatte bir tekrar yenileyerek koruyucu etkisini sürdürmeniz gerekir.

9. Güneşin etkilerinin minimalize edin!

Güneşe maruz kaldıktan sonra cildinizi sakinleştiren ve onaran güneş sonrası bakım losyonları, cildi yatıştırmak ve nemlendirmek için harika bir seçenektir. Güneşten sonra cildinize sürerek rahatlayabilir ve güneşin etkilerini minimize edebilirsiniz.

Ürün önerisi: Nuxe Sun After Sun Güneş Sonrası Bakım Losyonu (200 ml)

Güneşten zarar görmüş cildinizi besleyen Nuxe Sun After Sun Güneş Sonrası Bakım Losyonu, güneşin cildinizde bıraktığı etkileri onarmak ve yeniden canlandırmak için iyi bir alternatiftir. İçeriğindeki doğal bileşenler sayesinde cildi nemlendirir, güçlendirir ve güneşin neden olduğu yıpranmaları azaltmayı destekler. Losyonun ipeksi dokusu cildi yumuşaklıkla buluştururken portakal kokusu da ferahlık hissi verir. Bronzlaşmaya yarayan keçi boynuzu pudrasıyla cildinizde sağlıklı bir ışıltı bırakır ve bronzlaşmanızı uzun süre korur.

10. Tek ürün, çok etki!

Hepsi bir arada bakım kremleri, cildin çeşitli ihtiyaçlarını tek bir ürünle karşılamaya yönelik formüle edilir. Bu kremler genellikle nemlendirme, besleme, anti-aging, leke giderme ve cilt tonunu eşitleme gibi çok yönlü faydalar sunar. Gündüz veya gece sürülebilen kremler, cilt bakım rutininizi basitleştirir ve zaman kazandırır. Bu tür kremler, özellikle yoğun bir yaşam tarzı olan kişilerin cilt bakımını daha hızlı ve kolay hale getirmesi açısından kurtarıcı bir tercih.

Ürün önerisi: Mizon Salyangoz Özlü Hepsi Bir Arada Bakım Kremi (75 ml)

Salyangoz özü içeren Mizon hepsi bir arada bakım kremi, zengin nemlendirici özellikleriyle cildinizi derinlemesine besler ve yeniler. Sivilce izleri, lekeler ve siyah noktalar gibi cilt sorunlarıyla mücadele ederken doğal içerikleriyle cildinizi rahatlatır ve onarır. Günlük bakımda cildinizi pürüzsüz ve genç görünümlü hale getirir. Mizon'un yenileyici kremi, cildinizin ihtiyacı olan bakımı vererek cildinizde gerçek bir değişim yaratır.

11. Gece kremiyle taptaze bir görünüme kavuşun!

Gece cilt kendini yeniler ve onarır. Bu nedenle gece bakım ürünleri, cilt yenilenme sürecini destekleme konusunda harika bir alternatiftir. Gece kremlerini, yoğun nemlendiricileri ya da onarıcı ürünleri bu adımda sürerek cildinizin sabahları dinlenmiş ve tazelik kazanmış bir görünüme sahip olmasına yardımcı olabilirsiniz.

Ürün önerisi: Nuxe Creme Prodigiuse Boost Recovery Gece Bakım Kremi (50ml)

Cildinizin genç görünmesine katkıda bulunan Nuxe Creme Prodigieuse Boost Recovery Gece Bakım Kremi, cildinizi onarıp yeniden canlandıracak harika bir ürün. Gece bakımı için tasarlanmış olan krem, içeriğinde bulunan Yasemin çiçeği ve Calendula ile cildinizi besler ve rahatlatır. Yağsız formülü sayesinde cildi ağırlaştırmadan nemlendirir ve yumuşak bir dokunuş yapar. Akşam temizlenmiş cildinize uygulandığında gece boyunca cildinizi yeniler, böylece sabahları taze ve canlı bir ciltle uyanırsınız.

12. Cilt bakım yağı

Cilt bakım yağları, cildinizi derinlemesine nemlendirir, besler ve genç kalmasını sağlar. Özellikle kuru ciltler için idealdir çünkü cildin doğal nem bariyerini güçlendirir. Antioksidanlar, vitaminler ve yağ asitleri içeren cillt bakım yağları, cildin elastikiyetini artırır ve ince çizgilerin görünümünü azaltır.

Ürün önerisi: Bio Oil Natural Cilt Bakım Yağı (125 ml)

Papatya yağı, lavanta yağı, kalendula yağı gibi zengin içerikleriyle cildinizi yenileyen ve size pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt sunan Bio Oil Natural Cilt Bakım Yağı, cildinizde oluşan çatlakları onarmak ve yeniden başlamak için mükemmel bir seçenek! İçeriğindeki 14 farklı bitki özü sayesinde %100 doğal bir formüle sahip olan bakım yağı, cildinizin nem dengesini korurken aynı zamanda çatlakların görünümünü azaltır. Hızlı emilen yapısıyla hassas ciltler için uygun olan ürün, yüz, boyun, dekolte ve vücudun diğer bölgelerinde kullanılabilir. Ayrıca, cilt lekeleri ve kırışıklıklarla mücadelede de etkilidir.

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