Cilt bakım sıralaması nasıl olmalıdır? Nemlendirici öncesi tonik kullanmalı mıyız? Tonik nedir? Tonik seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Tonik ve nemlendirici, doğru sıralandığında cilt bakımınızın olmazsa olmazlarıdır. Tonik, cildi hazırlarken nemlendirici de cildi korur ve besler. Bu iki adımı rutininize ekleyerek, cildinizin sağlıklı, parlak ve dengeli kalmasını sağlayabilirsiniz.

TONİK NEDİR, NE İŞE YARAR?

Tonik, cildi temizledikten sonra kullanılan, cilt pH’ını dengeleyen ve nemlendirmeye hazırlayan bir bakım ürünüdür. Gözenek sıkılaştırıcı, yatıştırıcı ya da arındırıcı özelliklere sahip tonikler, cilt tipine göre farklı formüllerde olabilir.

TONİK VE NEMLENDİRİCİ SIRALAMASI NASIL OLMALI?

Temizlik: Öncelikle cildinizi uygun bir temizleyici ile arındırın.

Tonik: Temizleme sonrası tonik uygulayarak cilt pH’ınızı dengeler ve gözeneklerinizi hazırlar. Tonik, cilde hafif nem sağlar ve sonraki bakım ürünlerinin daha iyi emilmesine yardımcı olur.

Serum: Eğer serum kullanıyorsanız, tonikten sonra uygulayın.

Nemlendirici: Son aşamada, cildinizi yoğun şekilde nemlendirmek için nemlendiricinizi sürün.

TONİK KULLANMAK ZORUNLU MU?

Her cilt tipi tonik kullanımına ihtiyaç duymaz. Hassas ciltliler ya da çok kuru ciltliler, alkol içermeyen ve yatıştırıcı tonikleri tercih etmeli veya tonik kullanımını azaltabilir. Ancak yağlı ve karma ciltler için tonik, gözenekleri arındırıp denge sağlamada oldukça faydalıdır.

TONİK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Alkol İçeriği: Cildi kurutan ve tahriş eden toniklerden uzak durun.

Cilt Tipine Uygunluk: Kuru ciltler için nemlendirici özellikli, yağlı ciltler için matlaştırıcı tonikler tercih edin.

Doğal İçerikler: Aloe vera, gül suyu gibi yatıştırıcı bileşenler içeren ürünler hassas ciltler için idealdir.