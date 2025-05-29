KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Güzellik - Moda

Cilt bakım sıralaması nasıl olmalıdır? Nemlendirici öncesi tonik kullanmalı mıyız? Tonik nedir? Tonik seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Cilt bakım ürünleri sayısı arttıkça, hangi ürünü ne zaman ve nasıl kullanmak gerektiği sorusu da önem kazanıyor. Özellikle tonik ve nemlendirici gibi ürünler, doğru sırayla uygulanmadığında cildin ihtiyacını tam karşılamayabilir. Peki, nemlendirici öncesi tonik kullanmak şart mı? Tonik ve nemlendiricinin doğru kullanım sırası nedir? Uzmanların tavsiyesiyle tüm merak edilenler haberimizde...

Cilt bakım sıralaması nasıl olmalıdır? Nemlendirici öncesi tonik kullanmalı mıyız? Tonik nedir? Tonik seçerken nelere dikkat etmeliyiz?
Sedef Karatay

Tonik ve nemlendirici, doğru sıralandığında cilt bakımınızın olmazsa olmazlarıdır. Tonik, cildi hazırlarken nemlendirici de cildi korur ve besler. Bu iki adımı rutininize ekleyerek, cildinizin sağlıklı, parlak ve dengeli kalmasını sağlayabilirsiniz.

iStock-1007731640

TONİK NEDİR, NE İŞE YARAR?

Tonik, cildi temizledikten sonra kullanılan, cilt pH’ını dengeleyen ve nemlendirmeye hazırlayan bir bakım ürünüdür. Gözenek sıkılaştırıcı, yatıştırıcı ya da arındırıcı özelliklere sahip tonikler, cilt tipine göre farklı formüllerde olabilir.

2173974

TONİK VE NEMLENDİRİCİ SIRALAMASI NASIL OLMALI?

Temizlik: Öncelikle cildinizi uygun bir temizleyici ile arındırın.

Tonik: Temizleme sonrası tonik uygulayarak cilt pH’ınızı dengeler ve gözeneklerinizi hazırlar. Tonik, cilde hafif nem sağlar ve sonraki bakım ürünlerinin daha iyi emilmesine yardımcı olur.

Serum: Eğer serum kullanıyorsanız, tonikten sonra uygulayın.

Nemlendirici: Son aşamada, cildinizi yoğun şekilde nemlendirmek için nemlendiricinizi sürün.

iStock-1428773978

TONİK KULLANMAK ZORUNLU MU?

Her cilt tipi tonik kullanımına ihtiyaç duymaz. Hassas ciltliler ya da çok kuru ciltliler, alkol içermeyen ve yatıştırıcı tonikleri tercih etmeli veya tonik kullanımını azaltabilir. Ancak yağlı ve karma ciltler için tonik, gözenekleri arındırıp denge sağlamada oldukça faydalıdır.

iStock-1455355540

TONİK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Alkol İçeriği: Cildi kurutan ve tahriş eden toniklerden uzak durun.

Cilt Tipine Uygunluk: Kuru ciltler için nemlendirici özellikli, yağlı ciltler için matlaştırıcı tonikler tercih edin.

Doğal İçerikler: Aloe vera, gül suyu gibi yatıştırıcı bileşenler içeren ürünler hassas ciltler için idealdir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Perşembe: Bugün burçları neler bekliyor?Perşembe: Bugün burçları neler bekliyor?
Nemlendirici kullanırken en sık yapılan 6 hataNemlendirici kullanırken en sık yapılan 6 hata

Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı nemlendirici krem tonik güzellik formülü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.