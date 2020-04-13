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Cilt bakımında aspirinin öyle faydaları var ki! Şaşıracaksınız....

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Aspirin ile çeşitli maskeler yaparak sivilce ve aknelerden kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz? Ağrıları gidermek için birebir olan aspirin, sivilcelerinizi kurutmanıza yardımcı olur. Ecza dolabınızın vazgeçilmezi olan aspirin ilacını bir bakım rutini haline getirebilirsiniz. Peki, cilt bakımında aspirin kullanımı nasıl olmalıdır?

Cilt bakımında aspirinin öyle faydaları var ki! Şaşıracaksınız....

Yağlanma, sivilce, siyah nokta ve kırışıklık her kadının korkulu rüyasıdır. Kusursuz bir cilt için her yolu deneyen kadınlar, aspirin maskesiyle sorunlarına kesin çözüm buluyor. Aspirin ilacının içinde bulunan salisik asit ve antienflamatuar bileşenleri sivilce ve kırışıklık oluşumunun önüne geçer. Kadınların vazgeçemediği aspirin maskeleri nelerdir, sizin için araştırdık.

CİLT BAKIMINDA ASPİRİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Birçok çevresel faktör, sinir ve stres çeşitli bölgelerde sivilce çıkmasına yol açar. Özellikle yüz bölgesinde çıkan iltihaplı sivilce ve akneler kadınlar için büyük bir sorun yaratır. Sivilcelerinizi yok etmek için her yolu deneyip sonuç alamadıysanız yaptığınız bir hata var demektir. Cilt tipleri kişiden kişiye farklılıklar gösterdiği için sizin iltihaplı bölgelerinizde işe yaramamış olma ihtimali çok yüksektir. Ancak sizler için hazırladığımız aspirin maskesi tarifleriyle sivilce sorununuza kesin çözüm bulacaksınız. İşte aspirinin faydaları:

  • Aspirinin içindeki özel bileşenler cildinizdeki sivilceleri kurutur.
  • Ciltteki enfeksiyonun yayılmasını önler.
  • Yağ oranını dengeler.
  • Siyah noktaların oluşumunu engeller.
  • Cildi kurutmadan nemli kalmasını sağlar.
  • Ciltteki karışıkları önler.
  • Toplayıcı özellikte olduğu için sarkmaları engeller.
  • Gözenekleri derinlemesine temizler.
  • Sivilce izi ve diğer yaraların iyileşmesini sağlar.
  • Cildi besleyerek yumuşamasını sağlar.
  • Çil tedavisinde kullanılır.

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ASPİRİN İLE YAPILAN DOĞAL MASKELER

1. SİVİLCELER İÇİN ASPİRİN MASKESİ

Malzemeler:

  • 4-5 adet koruyucu tabakası olmayan aspirin
  • 1-2 yemek kaşığı ılık su
  • Bal ya da yoğurt

Uygulanışı:

  • Aspirinleri ezerek toz hale getirin.
  • Üzerine ılık su ilave ederek karıştırın.
  • Bal veya yoğurt ilave ederek karıştırmaya devam edin.
  • Yüzde ince bir tabaka oluşturacak şekilde sürün.
  • Maskeyi yüzünüzde 10-15 dakika arası bekletin.
  • Maske kuruyunca ılık su yardımıyla temizleyin.
  • Haftada bir defa yapın.

2. LEKELER İÇİN ASPİRİN MASKESİ

Malzemeler:

  • 3 adet koruyucu tabakası olmayan aspirin
  • 1 tatlı kaşığı kadar limon suyu
  • 1/3 çay kaşığına denk gelecek kadar karbonat
  • 1 çay kaşığı bal
  • 1 yemek kaşığı süzme yoğurt

Uygulanışı:

  • 3 adet aspirini ezerek toz haline getirin.
  • Limon suyunu ilave ederek karıştırın.
  • Eriyen aspirin üzerine bal, süzme yoğurt, karbonatı gerekli ölçülerle ekleyerek karıştırmaya devam edin.
  • Maskeyi yalnızca lekelerinizin üzerine sürün.
  • İnce bir tabaka haline gelen maskeyi tamamen kuruyana kadar yüzünüzde bekletin.
  • Dairesel hareketlerle ılık suda yüzünüzü temizleyin.
  • Haftada 2 defa yapın.

3. KIRIŞIKLIKLAR İÇİN ASPİRİN MASKESİ

Malzemeler:

  • 3 adet aspirin
  • 3 yemek kaşığı limon suyu

Hazırlanışı:

  • Aspirinleri ezerek limon suyuyla karıştırın.
  • Maskeyi yüzünüze sürün.
  • 10 dakika kadar bekletin.
  • Ilık su yardımıyla yüzünüzü yıkayın.
  • Haftada 1 defa uygulayın.
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