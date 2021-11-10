Cilt bakımı hakkında doğru bilinen yanlışlar! Eğer bunu yaptıysanız...

Hangimiz sağlıklı bir cilde sahip olmayı istemeyiz ki? Siz de böyle bir cilt için zahmetli ve zaman zaman pahalı bakım yöntemleri uyguluyor ama istediğiniz sonucu alamıyor olabilirsiniz. Eğer durum buysa doğru yerdesiniz! Gelin, cilt bakımında sıklıkla yapılan hatalara birlikte göz atalım.

Cildinizi güneşin olumsuz etkilerinden korumak ve yaşlanmayı geciktirmek için sadece yaz aylarında güneş kremi kullanıyorsanız, yanıldığınızı hemen söyleyelim. UV ışınları en bulutlu havalarda bile cildiniz için tehlike yaratır, bu nedenle cildiniz için uygun bir güneş kremini bütün mevsimlerde kullanmanızı öneriyoruz.

Her hafta birkaç kez peeling yaparak cildinize zarar verdiğinizi biliyor muydunuz? Peeling ürünleri yoğun içeriklere sahiptir, bu nedenle de haftada bir kez kullanılması yeterli olur. Bu ürünlerin fazla kullanımı cilt sağlığınızı bozar.

Cildinizin nefes alması için gece bakım ürünlerinden uzak duruyorsanız, yine yanlış yoldasınız! Cildin her daim neme ihtiyacı olduğunu unutmayın.

Cildinizi yalnızca bol suyla yıkayarak gereken temizliğe ulaştığınızı düşünüyorsanız, çok yanılıyorsunuz. Ciltte biriken yağ ve kirin tamamen arınması için mutlaka cilt temizleme ürünlerini kullanmanız gerekiyor.