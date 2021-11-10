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Cilt bakımı hakkında doğru bilinen yanlışlar! Eğer bunu yaptıysanız...

10.11.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cildimiz, beslenme şeklinden tutun da hava kirliliğine, güneş ışınlarına hatta yıkama yöntemlerine kadar birçok faktörden etkileniyor. Bu yüzden de sürekli bakıma ihtiyaç duyduğu bir gerçek. Peki cilt bakımındaki en yaygın yöntemleri kullanarak aslında cildinize zarar veriyor olabileceğinizi hiç düşündünüz mü? İşte cilt bakımıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar...

Cilt bakımı hakkında doğru bilinen yanlışlar! Eğer bunu yaptıysanız...

Hangimiz sağlıklı bir cilde sahip olmayı istemeyiz ki? Siz de böyle bir cilt için zahmetli ve zaman zaman pahalı bakım yöntemleri uyguluyor ama istediğiniz sonucu alamıyor olabilirsiniz. Eğer durum buysa doğru yerdesiniz! Gelin, cilt bakımında sıklıkla yapılan hatalara birlikte göz atalım.

CİLT BAKIMI İLE İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

  • Cildinizi güneşin olumsuz etkilerinden korumak ve yaşlanmayı geciktirmek için sadece yaz aylarında güneş kremi kullanıyorsanız, yanıldığınızı hemen söyleyelim. UV ışınları en bulutlu havalarda bile cildiniz için tehlike yaratır, bu nedenle cildiniz için uygun bir güneş kremini bütün mevsimlerde kullanmanızı öneriyoruz.

  • Her hafta birkaç kez peeling yaparak cildinize zarar verdiğinizi biliyor muydunuz? Peeling ürünleri yoğun içeriklere sahiptir, bu nedenle de haftada bir kez kullanılması yeterli olur. Bu ürünlerin fazla kullanımı cilt sağlığınızı bozar.

  • Cildinizin nefes alması için gece bakım ürünlerinden uzak duruyorsanız, yine yanlış yoldasınız! Cildin her daim neme ihtiyacı olduğunu unutmayın.

  • Cildinizi yalnızca bol suyla yıkayarak gereken temizliğe ulaştığınızı düşünüyorsanız, çok yanılıyorsunuz. Ciltte biriken yağ ve kirin tamamen arınması için mutlaka cilt temizleme ürünlerini kullanmanız gerekiyor.
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CİLT BAKIMINDA ÖNEMSİZ SANILAN HAYATİ BİLGİLER

  • Nemlendirici kullandığınız halde cildinizin kuruluğu geçmiyorsa çok basit bir konuyu atlıyor olabilirsiniz: Su içmek! Bol su tüketimi cildin nemlenmesine, canlanmasına ve pürüzsüzleşmesine yardımcı olur.

  • Makyaj yapmadığınız günlerde uyumadan önce cildinizin temizlenmeye ihtiyacı olmadığını düşünmeyin. Gün boyu cildinizde biriken yağ ve kir ile uyumak cilt sorunlarına yol açar.

  • Cildinize çok çeşitli ve bol miktarda bakım ürünü uygulamanız cildinize iyi gelmez, tam aksine cildinizi yorar. Size tavsiyemiz cildinize ve göz altlarınıza uygun birkaç ürün seçerek bunları önerilen miktarlarda kullanmanız yönünde.

  • Sivilcelerinizden kurtulmanıza hiçbir bakım ürünü yardımcı olmuyorsa çözümü yanlış yerde arıyor olabilirsiniz. Yastık kılıfı ve yüz havlusu en çok kir ve bakteri tutan tekstil ürünleri. Bu ürünleri sık sık yıkadığınıza emin olun. Yüzünüzü kurulamak için kağıt havlu kullanmak da bu problemin üstesinden gelmenize yardımcı olabilir.
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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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