Cilt bakımınız artık daha doğal olacak! Elma sirkesi mucizesi ile bebek gibi bir cilde sahip olun

Çeşit çeşit sirke, yemeklerde ve temizlik işlerinde sıkça kullanılıyor. Sirkenin etkili olmadığı tek bir alan bile yok neredeyse. Cilt bakımı da sirkenin uzmanlık alanlarından biri. Doğal bir elma sirkesi kullanarak cildiniz, saçlarınız ve tırnaklarınızı daha sağlıklı ve güzel hale getirmeniz mümkün. Gelin, elma sirkesi mucizesinin nelere iyi geldiğine biraz daha yakından bakalım!

TIRNAK MANTARLARI

Tırnak mantarları hem sağlık hem görünüm açısından oldukça can sıkıcı. Ancak bunun da kolay bir çözümü var: Elma sirkesi. Sirkenin binlerce faydasından biri de tırnak mantarlarına karşı etkili olması. Bu uygulama için tuz, sirke ve su karışımını hazırlayın. Ardından tırnaklarınızı bu karışım içerisinde 30 dakika bekletin. İşlemi her gün tekrarladığınızda sonucu kısa sürede görebilirsiniz.

AKNE VE SİVİLCELER

Elma sirkesi asidik bir yapıya sahip. Bunun yanı sıra antibakteriyel özelliği de bulunuyor. Bu yönü ile sivilce ve aknelere karşı da oldukça etkili. Sivilcelerden kurtulmak için bir miktar sirke ve suyu karıştırın. Küçük bir pamuğa, bu karışımdan birkaç damla damlatın, yüzünüzde oluşan aknelere nazikçe uygulayın. Kısa sürede sivilce ve akne görünümünden kurtulmanız böylece mümkün olacak.

CİLTTEKİ GÖZENEKLER

Elma sirkesinin ciltteki gözenekleri de temizliyor ve sıkılaştırıyor. Cildin rahat bir nefes almasını sağlayan elma sirkesi ayrıca cildi canlandırıyor. Özellikle yüzünüzdeki gözenekleri sıkılaştırmak için su ve elma sirkesi karışımını pamukla yüzünüze uygulayabilirsiniz. Bu kürü haftada birkaç kez tekrarlayarak cildinizde kalıcı iyileşme sağlayabilirsiniz.

KEPEK GİDERİCİ

Saçlarınız sık kepekleniyorsa ve kepek etkili şampuanlardan ümidi kestiyseniz bu yöntem tam size göre. Bu iş için de sirke imdada yetişiyor. Kepeklerden kurtulmak için temiz bir sprey kabına sirke ve su karışımını koyun. Saç diplerine uygulayın. 30 dakika bekleyin ve saçınızı yıkayın. Bu yöntem kepek üzerinde etkili olduğu gibi saç köklerini de beslereyerek ışıltılı bir görünüm yaratacak.

CİLT LEKELERİ

Su ve elma sirkesi karışımını düzenli olarak cildinize uygularsanız lekeler de zamanla yok olacak. Ancak sonuç almak için sabırlı olun. İstikrarlı uygulamada sonuçlar sizi oldukça şaşırtacak.



