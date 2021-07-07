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Cilt gençleştirme yöntemleri ile yaşlanmayı durdurun

07.07.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cildin yenilenmesini gençleşmeyi sağlayan dermaroller tedavisi ve iple askılama yöntemi en sık tercih edilen cilt gençleştirme yöntemlerindendir. Cilt gençleştirme yöntemlerinin sonrasında da istenilen etkinin elde edilebilmesi için özel ürünler kullanılması gerekir. Konu ile ilgili bilgi veren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Eser Aydoğdu, dermaroller tedavisi ve iple askılama yöntemi ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Cilt bakımı güzel görünmenin yanı sıra yaşlanmayı geciktirici etkisiyle de tercih edilir. Bakım söz konusu olunca estetik dokunuşlar olmazsa olmaz hale gelebilir. Kişilerin istedikleri görünüme kavuşmasını sağlayan cilt gençleştirme uygulamaları da en sık tercih edilen bakım yöntemlerindendir. Bu noktada dermaroller tedavisi ve iple askılama yöntemleri en sık kullanılan seçeneklerdendir. İşte iki yöntemin detayları...

DERMAROLLER TEDAVİSİ NEDİR?

Dermaroller tedavisi, mikro iğnelerden oluşmuş bir cihazla, o soruna yönelik ilaçların cilt altına verilmesiyle uygulanan bir tedavi şeklidir. Ortalama 4-6 seans uygulanır.

Cildin gevşek olan bölgelerinde kolajen üretimini arttırarak o bölgelerin sıklaşmasını ve lifting etkisini sağlar. Her problemli cilde göre farklı ürünler sağlanmaktadır. Göz altı morluğu için bir tedavi seçeneğidir.

İPLE ASKILAMA YÖNTEMİ İLE GENÇLEŞİN

İple askılama yönteminde ise, kaş bölgesinde düşüklük, çene ve boyun bölgesinde sarkıklık durumlarında tercih edilmektedir.

CİLT GENÇLEŞTİRME YÖNTEMLERİ SONRASI KİŞİLERİ NASIL BİR SÜREÇ BEKLİYOR?

Bütün bu cilt gençleştirme yöntemlerinin sonrasında ise hastalara özel bir bitkisel ürün kullanılmasını öneririz. Bu bitkisel ürün cildi yenilerken yapılan işlemlerin başarısını da uzatır.


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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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