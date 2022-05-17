HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Cilt güzelliğinden zihinsel sağlığa, kanserden menopoza hatta cinsel ilişki performansına! Her şeyde rolü var

Cilt güzelliğinden zihinsel sağlığa, kanserden menopoza hatta cinsel ilişki performansına! Her şeyde rolü var

17.05.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda bağırsak sağlığı hakkında yapılan araştırmalar peş peşe dikkat çekici sonuçları ortaya çıkardı. Vücuttaki neredeyse her gelişmeyi yakından ilgilendiren bağırsak sağlığı cilt sağlığımızdan zihinsel sağlığımıza, kanser riskinden menopoz deneyimine hatta cinsel hayata bile etki ediyor. Bu durum bağırsak sağlığının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Peki, bağırsak sağlığınız ne durumda? Bağırsak sağlığınızın kontörlünü elinize almak için şu soruları mutlaka kendinize sorun.

Cilt güzelliğinden zihinsel sağlığa, kanserden menopoza hatta cinsel ilişki performansına! Her şeyde rolü var

Bağırsak sağlığı her zaman önemliydi. Kabızlık gibi birçok bağırsak hastalığı vücudunuzda düşündüğünüzden daha çok tahribat yaratıyor. Mideniz bulanıyor, tuvalette sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Bağırsağın içindeki çeşitli mikroorganizmaların sağlığımızın neredeyse her yönüne hâkim olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Cilt sağlığımızdan zihinsel sağlığımıza, kanser riskinden menopoz deneyimimize kadar, görünüşe göre bağırsakların her şeyde rolü var.

iStock-495831230

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI KONTROL ALTINA ALIN

King's College London'dan Dr. Megan Rossi, bağırsak sağlığı hakkında hazırladığı basit bir kılavuzla bağırsak sağlığınızı kontrol altına almanızı hedefliyor. Bağırsak sağlığınızın ne durumda olduğunu tespit etmek için kendinize şu soruları sorun:

  • Bağırsak semptomlarından (örneğin şişkinlik, reflü, kabızlık) ne sıklıkla rahatsız oluyorsunuz?
  • Düzenli ilaç kullanıyor musunuz?
  • Ailenizde herhangi bir sağlık sorunu var mı?
  • Her hafta kaç farklı bitki bazlı yiyecek yiyorsunuz? (Bunlara sebzeler, meyveler, kepekli tahıllar, baklagiller, kuruyemişler, tohumlar, otlar ve baharatlar dahildir.)
  • Ne sıklıkla kendinizi iyi hissetmiyorsunuz (örn. soğuk algınlığı ve grip)?
  • Gıda intoleransı nedeniyle herhangi bir gıdadan kaçınıyor musunuz?
  • Bir gece ortalama kaç saat uyursunuz?
  • Stresten ne sıklıkla olumsuz etkileniyorsunuz?

Dr. Megan Rossi’ye göre; bu soruların cevapları çoğunlukla olumsuz ise en kısa zamanda bir doktora görünmelisiniz. Bağırsak sağlığı için dengeli beslenmenin önemine vurgu yapan Dr. Rossi, aynı zamanda Bağırsak bakterilerinin ruh hali üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu belirtti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuklarda görülen salmonella enfeksiyonuna dikkat!Çocuklarda görülen salmonella enfeksiyonuna dikkat!
AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin 15 aydaki oy değişiklikleri: Biri yüzde 8 kaybetti, diğeri yüzde 8 kazandıAK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin 15 aydaki oy değişiklikleri: Biri yüzde 8 kaybetti, diğeri yüzde 8 kazandı
O ülke resmen duyurdu! "Sadece bir günlük petrol kaldı"O ülke resmen duyurdu! "Sadece bir günlük petrol kaldı"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

Nisa bebeğin ismi değiştirildi! 'Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam'

Nisa bebeğin ismi değiştirildi! 'Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam'

Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 Haziran'dan itibaren zamlı uygulanacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 Haziran'dan itibaren zamlı uygulanacak

Kılıçdaroğlu'ndan Arapça paylaşım: "Gelmeyi düşünüyorsanız bunu iyi bilin"

Kılıçdaroğlu'ndan Arapça paylaşım: "Gelmeyi düşünüyorsanız bunu iyi bilin"

AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin 15 aydaki oy değişiklikleri: Biri yüzde 8 kaybetti, diğeri yüzde 8 kazandı

AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin 15 aydaki oy değişiklikleri: Biri yüzde 8 kaybetti, diğeri yüzde 8 kazandı

İlginizi Çekebilir

Uçakta şoke eden olay! Bir anda tangasını çıkartıp...

Uçakta şoke eden olay! Bir anda tangasını çıkartıp...

Cilt güzelliğinden zihinsel sağlığa, kanserden cinsel ilişkiye...

Cilt güzelliğinden zihinsel sağlığa, kanserden cinsel ilişkiye...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

OnlyFans yıldızı otoyol köprüsüne çıkıp öyle bir şey yaptı ki...

OnlyFans yıldızı otoyol köprüsüne çıkıp öyle bir şey yaptı ki...

Sosyal medyada gündem oldu! Yaşına kimse inanmıyor

Sosyal medyada gündem oldu! Yaşına kimse inanmıyor

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.