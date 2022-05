Cilt güzelliğinden zihinsel sağlığa, kanserden menopoza hatta cinsel ilişki performansına! Her şeyde rolü var

Bağırsak sağlığı her zaman önemliydi. Kabızlık gibi birçok bağırsak hastalığı vücudunuzda düşündüğünüzden daha çok tahribat yaratıyor. Mideniz bulanıyor, tuvalette sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Bağırsağın içindeki çeşitli mikroorganizmaların sağlığımızın neredeyse her yönüne hâkim olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Cilt sağlığımızdan zihinsel sağlığımıza, kanser riskinden menopoz deneyimimize kadar, görünüşe göre bağırsakların her şeyde rolü var.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI KONTROL ALTINA ALIN

King's College London'dan Dr. Megan Rossi, bağırsak sağlığı hakkında hazırladığı basit bir kılavuzla bağırsak sağlığınızı kontrol altına almanızı hedefliyor. Bağırsak sağlığınızın ne durumda olduğunu tespit etmek için kendinize şu soruları sorun:

Bağırsak semptomlarından (örneğin şişkinlik, reflü, kabızlık) ne sıklıkla rahatsız oluyorsunuz?

Düzenli ilaç kullanıyor musunuz?

Ailenizde herhangi bir sağlık sorunu var mı?

Her hafta kaç farklı bitki bazlı yiyecek yiyorsunuz? (Bunlara sebzeler, meyveler, kepekli tahıllar, baklagiller, kuruyemişler, tohumlar, otlar ve baharatlar dahildir.)

Ne sıklıkla kendinizi iyi hissetmiyorsunuz (örn. soğuk algınlığı ve grip)?

Gıda intoleransı nedeniyle herhangi bir gıdadan kaçınıyor musunuz?

Bir gece ortalama kaç saat uyursunuz?

Stresten ne sıklıkla olumsuz etkileniyorsunuz?

Dr. Megan Rossi’ye göre; bu soruların cevapları çoğunlukla olumsuz ise en kısa zamanda bir doktora görünmelisiniz. Bağırsak sağlığı için dengeli beslenmenin önemine vurgu yapan Dr. Rossi, aynı zamanda Bağırsak bakterilerinin ruh hali üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu belirtti.