Cilt kanseri belirtilerine dikkat! Herkes bu 10 noktayı kontrol etmeyi unutuyor

Cilt kanseri çoğunlukla güneşe maruz kalan ciltte gelişir. Ancak bu yaygın kanser şekli, cildinizin normalde güneş ışığına maruz kalmayan bölgelerinde de ortaya çıkabilir. Üç ana cilt kanseri türü vardır - bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve melanom. Cildinizde şüpheli değişiklikler olup olmadığını kontrol etmek, cilt kanserini en erken aşamalarında tespit etmeye yardımcı olabilir. Bu yüzden cilt kanseri belirtilerini bilmek önemlidir.
Cilt kanseri en yaygın kanser türüdür. Cilt kanseriniz varsa, hangi tipe sahip olduğunuzu bilmek önemlidir, çünkü tedavi seçeneklerinizi ve görünümünüzü (prognoz) etkiler. Hangi tip cilt kanserine sahip olduğunuzdan emin değilseniz, doğru bilgileri alabilmek için mutlaka doktorunuza danışın.
Ayak parmaklarının arasında
Ayak parmaklarınızın arasına hiç güneş kremi uyguladınız mı? Muhtemelen aklınıza bile gelmedi. Bu alanlar yaz aylarında düzenli olarak güneşten korunmaz ve bu nedenle cilt kanserine karşı hassastır. Cilt kanseri veya melanomu gösterebileceğinden ayak parmaklarınız arasında pembe ve pul pul lekeler olup olmadığını kontrol edin. Bir fotoğraf çekin ve birkaç hafta içinde hala orada olup olmadığını kontrol edin.
Kulaklar
Kulaklarınız düz olmayan yüzeylere, köşelere ve çatlaklara sahiptir. Sadece kulak loblarınızı kontrol etmeyin, aynı zamanda kulağınızın tamamını inceleyin. Tuhaf yumrular veya kanama olup olmadığını kontrol edin. Eğer bu işaretler varsa mutlaka doktora görünün.
Gözler
Göz çevrenizde büyümeler, batmalar ve göz içinde kızarıklıklar varsa cilt kanseri belirtileri olabilir. Gözlerinizi her ay bu belirtilere karşı kontrol edin. Semptomlar devam ederse mutlaka hekime görünün.
Eller
Her gün ellerinizi kullanmanıza ve görmenize rağmen, ayda bir kez onlara iyi bakmanız önerilir. Tırnaklarınızda koyu lekeler olup olmadığını kontrol edin. Tırnaklarınızın yanındaki garip ve olağandışı yaralar da bir melanomu gösterebilir.
Göğüs altında
Sıklıkla unutulan yerlerden biri göğüslerinizin altıdır. Benler veya pembe ve mor renkli lekeler var mı kontrol edin. Bir ayna tutarak bu noktaları kontrol edebilirsiniz. Bunu aklınızdan çıkarmayın ve şüpheli noktalar görürseniz doktorunuzu ziyaret edin.
Kafa derisi
Kafa derinizi kontrol etmek güçtür. Bir aile üyenize ya da arkadaşınıza kontrol ettirebilirsiniz. Başınızın üstünde cilt kanserini gösterebilecek şüpheli benler veya lekeler olabilir.
Ayak tabanları
Her gün bakmadığınız başka bir yer de ayak tabanlarıdır. Yaygın olmasa da, ayağınızın tabanında bir melanom olabilir. Bir yumru veya garip bir leke enksiz, kanama veya kaşıntı cilt kanserini gösterebilecek bir işaret olabilir.
Dövme
Dövmeniz var mı? Her ay değişiklik olup olmadığını kontrol edin. Garip bir yumru veya leke dövmenizle kolayca gizlenebilir, bu yüzden bunu kolayca göremezsiniz. Bir cildin dövme ile kaplı olması, cilt kanserinin orada gelişemeyeceği anlamına gelmez.
Ağzınızın içini kontrol edin
Ayda bir kez ağzınızın içini kontrol edin. Koyu renkler yumrular görüyor musunuz? Bunlar birkaç hafta içinde geçmiyorsa bu cilt kanserine işaret edebilir.
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