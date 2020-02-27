Cilt kanseri belirtilerine dikkat! Herkes bu 10 noktayı kontrol etmeyi unutuyor

Cilt kanseri çoğunlukla güneşe maruz kalan ciltte gelişir. Ancak bu yaygın kanser şekli, cildinizin normalde güneş ışığına maruz kalmayan bölgelerinde de ortaya çıkabilir. Üç ana cilt kanseri türü vardır - bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve melanom. Cildinizde şüpheli değişiklikler olup olmadığını kontrol etmek, cilt kanserini en erken aşamalarında tespit etmeye yardımcı olabilir. Bu yüzden cilt kanseri belirtilerini bilmek önemlidir.

CİLT KANSERİ BELİRTİLERİ

Cilt kanseri en yaygın kanser türüdür. Cilt kanseriniz varsa, hangi tipe sahip olduğunuzu bilmek önemlidir, çünkü tedavi seçeneklerinizi ve görünümünüzü (prognoz) etkiler. Hangi tip cilt kanserine sahip olduğunuzdan emin değilseniz, doğru bilgileri alabilmek için mutlaka doktorunuza danışın.

Ayak parmaklarının arasında

Ayak parmaklarınızın arasına hiç güneş kremi uyguladınız mı? Muhtemelen aklınıza bile gelmedi. Bu alanlar yaz aylarında düzenli olarak güneşten korunmaz ve bu nedenle cilt kanserine karşı hassastır. Cilt kanseri veya melanomu gösterebileceğinden ayak parmaklarınız arasında pembe ve pul pul lekeler olup olmadığını kontrol edin. Bir fotoğraf çekin ve birkaç hafta içinde hala orada olup olmadığını kontrol edin.