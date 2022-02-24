Cilt kuruluğu derdine son! Bu alışkanlıkları kazanarak cilt kurumasının önüne geçin!

Sizin de zaman zaman cildiniz kuruyor mu? Cilt kuruluğu, her ne kadar ciddi bir problem olmasa da dikkat edilmediği takdirde kötü sonuçlara yol açabilir. Size vereceğimiz tavsiyeler ile cilt kuruluğuna geçit vermeyecek, bu rahatsız edici durumdan kurtularak daha güzel bir cilde sahip olacaksınız. İşte cildiniz için faydalı tavsiyeler...

BANYODA GEÇİRDİĞİNİZ VAKTİ KISALTIN

Kış aylarında aldığınız sıcak bir duş sizi rahatlatıyor olsa da cildinize zarar veriyor. Sıcak su, cilt kuruluğuna yol açtığı için banyoda geçirdiğiniz vakti kısa tutun. Banyodan sonra havluyla kurulanırken ise cildinize nazik davranın. Sert kurulandığınız takdirde cildiniz zarar görebilir. Ayrıca banyodan sonra nemlendirici kullanın.

SABUNLA ARANIZA BİR MESAFE KOYUN

Deterjan ve sabun gibi pek çok temizlik ürünü, ciltteki nemi azaltıyor. Bu yüzden elinizi sadece gerektiği takdirde yıkayın. Nemlendirici etkili ve temiz içerikli sabunlar ile cildinizin nem kaybını önleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra kuruyan elleriniz için nemlendirici krem de kullanabilirsiniz.

YETERİ KADAR SU TÜKETİN

Canlı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak ister misiniz? Aslında bunun çözümü basit. Hayatınızda yapacağınız bu küçük değişimle daha canlı ve nemli bir cilde sahip olabilirsiniz. Yeteri kadar su tükettiğinizi düşünmüyor veya su içmeyi ihmal ediyorsanız bunun için üretilmiş hatırlatıcı uygulamalardan yararlanabilirsiniz.

ANTİOKSİDANLARA SARILIN

Antioksidan özelliği bulunan yiyecekler, cilt kuruluğu ile başı dertte olanların en iyi dostlarından. Zararlı toksinler cildinize zarar verirken antioksidan özelliğe sahip besinler bu durumun önüne geçiyor. Domates, yaban mersini, ıspanak, bezelye ve somon gibi besinler; zengin antioksidan kaynakları olarak sıralanabilir.

CİLT BAKIM ÜRÜNLERİNİ ÖZENLE SEÇİN

Bazı cilt bakım ürünleri, kurutucu etkiye sahip olabiliyor. Cilt bakım ürünlerini ve makyaj malzemelerini güvenilir yerlerden temin ederek cildinize daha iyi davranabilirsiniz. Unutmayın, cildiniz güzel olursa siz de mutlu olursunuz.



