Cilt kuruluğu, saç dökülmesi guatr habercisi olabilir

Guatr denince genellikle tiroid dokusunun normalden büyük boyutlarda olması anlaşılsa da bu her zaman için geçerli bir durum değildir. Dokunun büyüklüğü yaşa, cinsiyete, alınan iyot miktarlarına göre değişiyor. Hatta toplumlara ve bölgelere göre de tiroid dokusının büyüklüğü farklı olabililiyor. Tiroid hastalıklarının iyot eksikliğine, ailevi eğilime ve günlük yaşam koşullarından kaynaklanan kişisel özelliklere bağlı ortaya çıkabileceğini söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sarper Işıksel, “İyotlu tuz kullanımı tiroid dokusunun ihtiyaçları için düşünülmüş olup sağlık bakanlığı tarafında iyotlu tuz üretimi ve kullanılması özendirilmiş, yasalarla desteklenmiştir. Herkes iyotlu tuzun faydalı olduğunu bilir ama faydasının ne olduğunu bilmez. Özellikle çocuk yaşlarında mutlaka iyotlu tuz kullanılmalıdır. Tiroid dokusunun hastalıkları demek olan guatr iki grupta incelenir. Birinci grupta iyot eksikliği sonucu ortaya çıkan endemik guatr vardır. Ülkemizde; Karadeniz Bölgesi, Uşak, Ödemiş gibi bölgelerde bazen bütün bir köy ahalisinde görülebilen bu tür guatr vardır. Buralarda toprakta ve sudaki iyot miktarları çok düşüktür ve bu da guatr hastalığına sebep olmaktadır. İkinci grupta sporadik yani nonendemik guatr vardır. Bu tip guatrlarda iyot eksikliği söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

HORMON DÜZEYİNE GÖRE 3 GRUPTA İNCELENİYOR Guatr hastalığının hormon düzeyine göre üç grupta incelendiğini bildiren Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sarper Işıksel şunları söyledi: “Tiroid dokusu esas olarak triiyodotironin, tiroksin isimli iki tane hormonu salgılar. Bunlar T3 ve T4 olarak da bilinirler. İşte guatr bu hormon düzeylerine göre üç grupta incelenirler. Birinci grupta normal seviyede T3 ve T4 salgılanan guatrlar bulunur. Normal seviyede hormon salgılayan guatrlar, adı üstünde hastalarda boyunda şişlik dışında hiçbir şikayete sebep olmaz.İkinci grupta fazla hormon salgılayan, yani fazla T3 ve T4 üreten guatr’lar bulunur. Bunlara hipertiroidi denir. Halk arasında “zehirli guatr” olarak bilinir. Ancak tabii ki bu guatr zehirli değildir, sadece yakıştırma bir isimdir. Kanser ile de ilgisi yoktur. Zehirli denmesinin sebebi hastalarda çarpıntı, kilo kaybı, sinirlilik, gözlerde fırlama, ellerde titreme, adet düzensizliği gibi çok çarpıcı hastayı çok rahatsız eden şikayetler vermesidir. Hipertiroidi tedavisi ilaçla ve ameliyatladır. Hastalar ameliyattan önce hormon seviyelerinin normale indirilmesi için uzun süreli bir ilaç tedavisine ihtiyaç duyabilirler. Üçüncü grupta az hormon salgılayan guatrlar bulunur. Az hormon salgılayan guatrlara hipotiroidi denir. Bu hastalarda tiroid hormonları T3 ve T4 seviyeleri düşük bulunur.”