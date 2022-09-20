Cilt kuruluğunu basit görmeyin! Sinsi ilerleyen hastalığın büyük belirtisi

Cilt kuruluğu özellikle sonbahar ve kış aylarında en çok görülen problemlerden. Artan cilt kuruluğu problemlerinin sadece soğuk havalardan kaynaklandığının düşünülmesi cilt kuruluğu belirtisi gösteren hastalıkların teşhisini zorlaştırıyor. Egzama, tiroid bezinin çalışmaması gibi hastalıklar cilt kuruluklarına yol açıyor. Tiroid bezinin çalışmaması genetik özelliği olan bir hastalık. Tiroidit gelişimi sonrasında Hipotiroidi gelişebiliyor. İyotlu tuzların kullanımı ile Hashimato tiroidit hastalığında artış görülüyor.

HİPOTİROİDİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Halsizlik, çabuk yorulma, hareketlerde yavaşlık,

Depresif bir hal ve mutsuzluk,

Soğuk ortamlara tahammülsüzlük,

Ellerde ve ayaklarda ödem,

Terlemenin azalması,

Ses kısıklığı,

Kabızlık,

Anormal kilo artışı, iştah fazlalığı,

Unutkanlık, konsantrasyon azalması,

Erkelerde ergenlik gecikmesi,

Kadınlarda adet azalması veya yokluğu.

HİPOTİROİDİ TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

Yetişkinlerde tedavi ile belirtiler ortadan kaldırılabiliyorken, bebeklerde ve küçük çocuklarda erken teşhis çok önemlidir. Hastalık kontrol altına alınmadığı sürece hasta önce kilo almaya başlar, ardından zaman içinde vücut ısısı düşer, şuuru bulanıklaşır. Bunlara kabızlık da eklenir. Yaşam boyu süren hipotiroidi tedavi edilmezse tiroit eksikliğine bağlı gelişen metabolik sorunların devam etmesi sonucunda, kalpte büyüme, kalp yetmezliği, pıhtı oluşumu, hipertansiyon ve damar sertliği gibi ölümcül tablolar ortaya çıkabilir.

HİPOTİROİDİ İÇİN NASIL BESLENMEK GEREKİR?