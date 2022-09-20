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Cilt kuruluğunu basit görmeyin! Sinsi ilerleyen hastalığın büyük belirtisi

20.09.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt kuruluğu en sık yaşanan cilt problemleri arasında bulunuyor. Hem görünüş hem de verdiği rahatsızlık nedeniyle oldukça can sıkıcı olan bu kuruluklar genellikle göz ardı ediliyor. Ancak bazı cilt kurulukları ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor.

Cilt kuruluğunu basit görmeyin! Sinsi ilerleyen hastalığın büyük belirtisi

Cilt kuruluğu özellikle sonbahar ve kış aylarında en çok görülen problemlerden. Artan cilt kuruluğu problemlerinin sadece soğuk havalardan kaynaklandığının düşünülmesi cilt kuruluğu belirtisi gösteren hastalıkların teşhisini zorlaştırıyor. Egzama, tiroid bezinin çalışmaması gibi hastalıklar cilt kuruluklarına yol açıyor. Tiroid bezinin çalışmaması genetik özelliği olan bir hastalık. Tiroidit gelişimi sonrasında Hipotiroidi gelişebiliyor. İyotlu tuzların kullanımı ile Hashimato tiroidit hastalığında artış görülüyor.

HİPOTİROİDİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

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  • Halsizlik, çabuk yorulma, hareketlerde yavaşlık,
  • Depresif bir hal ve mutsuzluk,
  • Soğuk ortamlara tahammülsüzlük,
  • Ellerde ve ayaklarda ödem,
  • Terlemenin azalması,
  • Ses kısıklığı,
  • Kabızlık,
  • Anormal kilo artışı, iştah fazlalığı,
  • Unutkanlık, konsantrasyon azalması,
  • Erkelerde ergenlik gecikmesi,
  • Kadınlarda adet azalması veya yokluğu.

HİPOTİROİDİ TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

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Yetişkinlerde tedavi ile belirtiler ortadan kaldırılabiliyorken, bebeklerde ve küçük çocuklarda erken teşhis çok önemlidir. Hastalık kontrol altına alınmadığı sürece hasta önce kilo almaya başlar, ardından zaman içinde vücut ısısı düşer, şuuru bulanıklaşır. Bunlara kabızlık da eklenir. Yaşam boyu süren hipotiroidi tedavi edilmezse tiroit eksikliğine bağlı gelişen metabolik sorunların devam etmesi sonucunda, kalpte büyüme, kalp yetmezliği, pıhtı oluşumu, hipertansiyon ve damar sertliği gibi ölümcül tablolar ortaya çıkabilir.

HİPOTİROİDİ İÇİN NASIL BESLENMEK GEREKİR?

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  • Bireyler, yağ veya sodyum bakımından yüksek olmayan çeşitli ve dengeli bir diyet izlemelidir.
  • Hipotiroidili insanlarda protein alımının arttırılması yararlı olabilmektedir. Araştırmalar, daha yüksek proteinli diyetlerin metabolizma hızını artırdığını göstermektedir.
  • Ilımlı düzeyde karbonhidrat tüketilmelidir. Karbonhidrat tüketiminde aşırıya kaçmamak sağlıklı bir kiloyu korumak için çok etkilidir. Çok az karbonhidrat tüketmek tiroid hormon seviyesini düşürebildiği için ketojenik bir diyet denemekten kaçınılmalıdır.
  • Kepekli tahıllar, meyve ve sebzeler gibi kompleks karbonhidratlar zengin diyet lifi kaynaklarıdır ve daha dolgun hissetmeyi sağlayarak daha az kalori almaya yardımcı olur.
  • Normal tiroid fonksiyonu için diyette yeterli iyot gereklidir. Dengeli bir diyetle beslenmek, ek iyot almayı gerektirmez. Çok fazla iyot alımı ise bazı insanlarda hipertiroidiye neden olabilir.
  • Hipotiroidi beslenme tedavisinde kilo alımına katkıda bulunabilecek yüksek yağlı, işlenmiş ve şekerli yiyeceklerden kaçınılmalıdır.
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