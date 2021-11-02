KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Cilt lekeleri neden olur? Kış aylarında ortaya çıkıyorsa...

Cilt lekeleri neden olur? Kış aylarında ortaya çıkıyorsa...

02.11.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt lekeleri farklı nedenlerden meydana gelebilir. Kırışık ve yaşla gelen değişimin sonrasında kadınlar için en sık rastlanan cilt problemleri arasında yer alan cilt lekeleri denilince akla ilk olarak güneş ışınlarının doğrudan teması ile çıkan lekeler gelse de altında başka nedenler de yatabilir. Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emre Üregen konu hakkında bilgiler verdi.

Cilt lekeleri neden olur? Kış aylarında ortaya çıkıyorsa...

Cilt lekeleri bilhassa kadınlar için kırışıklık ve yaşla ilgili cilt problemleri sonrası en çok rastlanan sağlık problemlerinden birisidir. Ciltte oluşan lekelerinin çıkmasında aklımıza yalnızca güneş ışınlarına doğrudan temas ile çıkan lekeler gelir. Fakat ileri yaş almakla birlikte cildin de yaş alması, doğum kontrol hapı kullanımı, lazer ile peeling ve termal ısı gibi yöntemlerin hatalı uygulanması leke oluşumuna yol açabiliyor. Leke tedavisinde bilinçsiz şekilde kullanılan krem ve ilaçlar da problemi tetikleyebiliyor.

KIŞ GÜNEŞİ

Leke tedavisinin başarılı olması için, yaz ayında olmasa bile güneşten korunmaya devam etmek büyük önem arz eder. Evden dışarı çıkılmasa da güneş kremi sabah yüz temizlendikten sonra sürülüp, öğlen ve ikindi zamanı tekrar edilmelidir. Bununla birlikte gebelik ve doğum kontrol ilaçlarının kullanımında, ağda gibi işlemler sonrası güneş koruyucu muhakkak kullanılmalıdır.

Cilt lekelerine neden olan 6 faktör;

  • Ağda
  • Epilasyon
  • Akne tedavisinde kullanılan ilaçlar
  • Doğum kontrol ilaçları
  • Hamilelik
  • Hormon işlemleri

LEKE TEDAVİSİNDE YÖNTEMLER

Lekelerin tedavisinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Yüzeysel güneş lekeleri tedaviye daha iyi cevap vermektedir. Başarılı sonuca erişmek için hastanın cilt tipi, ten rengi, genetik yapısı ve yaşam şekli kadar lekenin derinliği ve yapısı da önem taşır. Hastaların belli kısmında bazı leke açıcı kremler yeterli olurken bazı hastalarda peeling veya lazer gibi işlemlere ihtiyaç olabiliyor. Bu sebeple en sık yapılan işlem, meyve asitleri ile yapılan glikolik asit peelinglerdir. 3 ila 4 hafta ara ile yapılan peelingler derinin üst tabakalarındaki lekeli bölgenin pullanıp dökülerek soyulmasını sağlar.

C VİTAMİNİ ÖNEMLİ

Leke tedavisi sırasında cilt son derece hassas ve lekeye yatkın duruma gelir ve yeteri kadar korunmazsa lekeler çok daha artar. Bu sebeple tedavilerin özellikle güneş ışınlarının etkisinin düştüğü sonbahar ve kış aylarında yapılıyor olması daha uygundur. Tedavi sonlandırılmış olsa dahi lekelerin tekrar etmemeleri için dört mevsim düzenli olarak yüksek faktörlü güneş kremlerinin kullanılması gerekir. C vitamini takviyeleri ve antioksidan farmasötikler kullanarak ciltte leke oluşumu engellenebilir. Güneş ışınlarının yakıcı etkisinin azaldığı sonbahar aylarında doktor önerisiyle leke tedavisine başlanabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rüya görünce yaptırmaya karar verdi! "Şimdi herkes dua ediyor"Rüya görünce yaptırmaya karar verdi! "Şimdi herkes dua ediyor"
PARTNERAşk onu da değiştirdi! Mayosuz sahneye çıkmıyordu, bakın bu kez ne giydiAşk onu da değiştirdi! Mayosuz sahneye çıkmıyordu, bakın bu kez ne giydi
İhtişamlı ve büyük kemer önerileriİhtişamlı ve büyük kemer önerileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Canlı yayında yasak aşk itirafı: Hiç pişman değilim

Canlı yayında yasak aşk itirafı: Hiç pişman değilim

Kasım ayı burç yorumları!

Kasım ayı burç yorumları!

Makineden ıslak halde çıkmasını önlemek mümkün

Makineden ıslak halde çıkmasını önlemek mümkün

İhtişamlı ve büyük kemer önerileri

İhtişamlı ve büyük kemer önerileri

El bakımında kremlerin önemi

El bakımında kremlerin önemi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kırışıklıklarından kurtulma zamanı! Çözüm çok basit

Kırışıklıklarından kurtulma zamanı! Çözüm çok basit

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adeta gizli hazine! Jel halinde kullanırsanız...

Adeta gizli hazine! Jel halinde kullanırsanız...

Mükemmel bukleler için özel formül

Mükemmel bukleler için özel formül

Varlığını aşırı derecede iyi gizleyen iç çamaşırları

Varlığını aşırı derecede iyi gizleyen iç çamaşırları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.