Cilt lekeleri neden olur? Kış aylarında ortaya çıkıyorsa...

Cilt lekeleri bilhassa kadınlar için kırışıklık ve yaşla ilgili cilt problemleri sonrası en çok rastlanan sağlık problemlerinden birisidir. Ciltte oluşan lekelerinin çıkmasında aklımıza yalnızca güneş ışınlarına doğrudan temas ile çıkan lekeler gelir. Fakat ileri yaş almakla birlikte cildin de yaş alması, doğum kontrol hapı kullanımı, lazer ile peeling ve termal ısı gibi yöntemlerin hatalı uygulanması leke oluşumuna yol açabiliyor. Leke tedavisinde bilinçsiz şekilde kullanılan krem ve ilaçlar da problemi tetikleyebiliyor.

KIŞ GÜNEŞİ

Leke tedavisinin başarılı olması için, yaz ayında olmasa bile güneşten korunmaya devam etmek büyük önem arz eder. Evden dışarı çıkılmasa da güneş kremi sabah yüz temizlendikten sonra sürülüp, öğlen ve ikindi zamanı tekrar edilmelidir. Bununla birlikte gebelik ve doğum kontrol ilaçlarının kullanımında, ağda gibi işlemler sonrası güneş koruyucu muhakkak kullanılmalıdır.

Cilt lekelerine neden olan 6 faktör;

Ağda

Epilasyon

Akne tedavisinde kullanılan ilaçlar

Doğum kontrol ilaçları

Hamilelik

Hormon işlemleri

LEKE TEDAVİSİNDE YÖNTEMLER

Lekelerin tedavisinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Yüzeysel güneş lekeleri tedaviye daha iyi cevap vermektedir. Başarılı sonuca erişmek için hastanın cilt tipi, ten rengi, genetik yapısı ve yaşam şekli kadar lekenin derinliği ve yapısı da önem taşır. Hastaların belli kısmında bazı leke açıcı kremler yeterli olurken bazı hastalarda peeling veya lazer gibi işlemlere ihtiyaç olabiliyor. Bu sebeple en sık yapılan işlem, meyve asitleri ile yapılan glikolik asit peelinglerdir. 3 ila 4 hafta ara ile yapılan peelingler derinin üst tabakalarındaki lekeli bölgenin pullanıp dökülerek soyulmasını sağlar.

C VİTAMİNİ ÖNEMLİ

Leke tedavisi sırasında cilt son derece hassas ve lekeye yatkın duruma gelir ve yeteri kadar korunmazsa lekeler çok daha artar. Bu sebeple tedavilerin özellikle güneş ışınlarının etkisinin düştüğü sonbahar ve kış aylarında yapılıyor olması daha uygundur. Tedavi sonlandırılmış olsa dahi lekelerin tekrar etmemeleri için dört mevsim düzenli olarak yüksek faktörlü güneş kremlerinin kullanılması gerekir. C vitamini takviyeleri ve antioksidan farmasötikler kullanarak ciltte leke oluşumu engellenebilir. Güneş ışınlarının yakıcı etkisinin azaldığı sonbahar aylarında doktor önerisiyle leke tedavisine başlanabilir.

