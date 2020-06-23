Cilt Lekeleri: Neden olur, nasıl geçer?

Karşılaşılan herhangi bir hastalığın belirtilerine ciltte rastlanabilir. Ciltte meydana gelen belirtilerin araştırılmasıyla birlikte hastalıklar hakkında daha hızlı bir teşhis koyulup, tedavi yöntemleri hakkında bu sayede karar verilir. Hastalıkların ciltte ortaya çıkan belirtilerinin başında ise cilt lekeleri gelir. Çoğunlukla görsel olarak rahatsızlık veren bu lekeler bazı sağlık problemlerine de yol açabilir. Birçok sebebe bağlı olarak oluşan lekeler için çeşitli tedavi yöntemleri ve alınabilecek önlemler mevcuttur. Ancak her durumda öncelikle lekelerin oluşma nedeninin tespit edilmesi gerekir. CİLT LEKELERİ NEDEN OLUR? 1. GÜNEŞTEN GELEN IŞINLAR Güneşten ışınları yeryüzüne gelene kadar kırılsa da küresel ısınmayla birlikte ozon tabakasının zarar görmesi zararlı ışınlara maruz kalmamızın önündeki en önemli etken. Özellikle yaz aylarında güneş ışınlarının daha dik açıyla yeryüzüne inmesi sebebiyle zararlı ışınların etkisi artar ve bu da ciltte leke oluşmasına sebep olur. Her ne kadar koruyucu kremlerle cilt korunmaya çalışılsa da özellikle cilt hassasiyeti olan kişilerde bu ışınların yansıması leke şeklinde olur.

2. YAŞLILIK Yaşın ilerlemesiyle birlikte katabolizma (yıkım süreci) faaliyetleri artar. Aynı doğrultuda hücrelerdeki onarım ve yapım faaliyetleri de daha yavaş işlemeye başlar. Bundan dolayı da ciltte kırışıklıklar birlikte lekeler oluşur. Yaşlılık sebebiyle oluşacak cilt lekelerine alınacak önlem sağlıklı bir hayat sürdürmekten geçer. 3. HAMİLELİK Hamilelik süreci anne adayının farklı hormonal süreçlerinden oluşur. Bu süreçte hormon dengesinin sürekli olarak değişmesiyle ciltte de bazı değişimler yaşanması söz konusu olur. Özellikle hamileliğin son aylarına doğru anne adayının yüzünde bazı cilt lekeleri görülebilir. Bu lekeler kimi zaman kalıcı olabilirken hamileliğin sonlanmasıyla birlikte ortadan kayıp da olabilirler. 4. İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ Bazı ilaçların karaciğere zarar vermesi sonucu karaciğer meydana gelen işlevsel bozuklukların belirtisi ilk olarak ciltte görülür. 5. GENETİK Genetik yatkınlık hemen hemen her hastalıkta olduğu gibi cilt lekeleri söz konusu olduğunda da karşımıza çıkar. Gün geçtikçe artan lekelerin ana sebebi genetik yatkınlık olabilir. Özellikle birinci dereceden yakınlarında cilt lekeleri olan kişiler riskli grup içerisinde yer alırlar. Ancak cilt lekelerine neden olan geni taşıyor olmak kesin olarak bu sorunla karşılaşılacağı anlamına gelmez.

6. STRES Stresin insanlar üzerinde fizyolojik etkileri gün geçtikte artmakta. Özellikle yaşadığımız çağın bir getirisi olan stres, birçok sağlık problemine neden olmasının yanı sıra ciltte meydana gelen lekelenmelerin temelinde yatan sebep olabilir. Stresin yoğun olduğu dönemlerde ortaya çıkan sivilceler hormonların dengesinin aniden bozulmasından kaynaklanır. Buna bağlı olarak da aynı zamanda cildin yağ dengesi de değişir. Sivilceler ise değişen yağ dengesinin bir sonucu olarak yerine lekelere bırakır. Sivilceyi koparmak gibi travmatik sonuçlara neden olabilecek davranışlar lekelerin oluşması için uygun zemini hazırlar. 7. MELAZMA Melazma sadece kadınlarda görülen bir leke çeşididir. Doğum kontrol hapı kullanımı gibi hormon dengesini bozan davranışlar melazmanın asıl nedenidir. Melazma sonucu ortaya çıkan lekeler kimi kadınlarda oldukça dirençli bir şekilde seyreder ve ciltteki kahverengi lekeler zamanla koyu kahverengine dönüşür. CİLT LEKELERİ NASIL GEÇER? 1. LEKE GİDERİCİ KREMLER Eğer cildinizde lekelere rastlamışsanız en kısa sürede uzman bir doktora başvurmalısınız. Ciltte ortaya çıkan lekelerin altında yatan durum bazı önemli hastalıklardan kaynaklıyor olabilir. Herhangi bir tetikleyici faktör sebebiyle ortaya çıkan cilt lekeleri için uzmanlar önce lekelerin renginin açılmasına, sonradan tamamen ortadan kaybolmasına yardımcı olan krem reçete ederler. Bu kremleri düzenli olarak kullanmanız sonucunda olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Ciddiye alınmayan cilt lekeleri daha sonra önüne geçilmesi güç bir durumu doğurabileceği için bu konuya karşı hassas bir tutum sergilenmelidir.

2. LAZER Gerekli tedavi yöntemlerinin uygulanmasına rağmen bir türlü geçmek bilmeyen cilt lekeleri için bir cildiye uzmanı eşliğinde lazer tedavisine başvurulabilir. Lazer tedavisi sayesinde ciltteki lekeler gerekli dozdaki ışınların yardımıyla silinir. Tedavi sonrası daha pürüzsüz bir cilde sahip olunur. Ancak lazer uygulamasının yetkin bir doktor tarafından uygun dozda yapılması esastır. Aksi halde cilt lekelerini geçirmek isterken daha büyük sorunlara ve ilerleyen lekelere maruz kalabilirsiniz. 3. İLAÇLAR Karaciğerde meydana gelen bozukluklar veya başka bir iç hastalık sebebiyle ciltte ortaya çıkan lekelerin öncelikle ortaya çıkış sebebinin doğru tespit edilmesi gerekir. Bunun için uzman doktor eşliğinde birkaç test yaptırılır. Bu testler sonucunda ciltteki lekelerin herhangi bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıktığı bulgusuna rastlanırsa, hastalığa yönelik uygulanacak ilaç tedavisi sayesinde lekelerden kurtulmak mümkün. CİLT BEYAZLATICI VE LEKE GİDERİCİ MASKE TARİFLERİ Eğer cildiniz leke problemiyle karşı karşıyaysa başvuracağınız bazı doğal yöntemler sayesinde bu problemin üstesinden gelebilirsiniz. Ancak kendi uygulayacağınız yöntemlerden önce elbette ki bir doktor muayenesinden geçmeniz sağlığınız açısından en doğrusu olur.