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Cilt Lekeleri: Neden olur, nasıl geçer?

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Karşılaşılan herhangi bir hastalığın belirtilerine ciltte rastlanabilir.

Cilt Lekeleri: Neden olur, nasıl geçer?

Karşılaşılan herhangi bir hastalığın belirtilerine ciltte rastlanabilir. Ciltte meydana gelen belirtilerin araştırılmasıyla birlikte hastalıklar hakkında daha hızlı bir teşhis koyulup, tedavi yöntemleri hakkında bu sayede karar verilir. Hastalıkların ciltte ortaya çıkan belirtilerinin başında ise cilt lekeleri gelir. Çoğunlukla görsel olarak rahatsızlık veren bu lekeler bazı sağlık problemlerine de yol açabilir.

Birçok sebebe bağlı olarak oluşan lekeler için çeşitli tedavi yöntemleri ve alınabilecek önlemler mevcuttur. Ancak her durumda öncelikle lekelerin oluşma nedeninin tespit edilmesi gerekir.

CİLT LEKELERİ NEDEN OLUR?

1. GÜNEŞTEN GELEN IŞINLAR

güneşlenen kadın

Güneşten ışınları yeryüzüne gelene kadar kırılsa da küresel ısınmayla birlikte ozon tabakasının zarar görmesi zararlı ışınlara maruz kalmamızın önündeki en önemli etken. Özellikle yaz aylarında güneş ışınlarının daha dik açıyla yeryüzüne inmesi sebebiyle zararlı ışınların etkisi artar ve bu da ciltte leke oluşmasına sebep olur. Her ne kadar koruyucu kremlerle cilt korunmaya çalışılsa da özellikle cilt hassasiyeti olan kişilerde bu ışınların yansıması leke şeklinde olur.

2. YAŞLILIK

orta yaş kadın

Yaşın ilerlemesiyle birlikte katabolizma (yıkım süreci) faaliyetleri artar. Aynı doğrultuda hücrelerdeki onarım ve yapım faaliyetleri de daha yavaş işlemeye başlar. Bundan dolayı da ciltte kırışıklıklar birlikte lekeler oluşur. Yaşlılık sebebiyle oluşacak cilt lekelerine alınacak önlem sağlıklı bir hayat sürdürmekten geçer.

3. HAMİLELİK

hamile kadın

Hamilelik süreci anne adayının farklı hormonal süreçlerinden oluşur. Bu süreçte hormon dengesinin sürekli olarak değişmesiyle ciltte de bazı değişimler yaşanması söz konusu olur. Özellikle hamileliğin son aylarına doğru anne adayının yüzünde bazı cilt lekeleri görülebilir. Bu lekeler kimi zaman kalıcı olabilirken hamileliğin sonlanmasıyla birlikte ortadan kayıp da olabilirler.

4. İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ

ilacın yan etkisi

Bazı ilaçların karaciğere zarar vermesi sonucu karaciğer meydana gelen işlevsel bozuklukların belirtisi ilk olarak ciltte görülür.

5. GENETİK

gen faktörü

Genetik yatkınlık hemen hemen her hastalıkta olduğu gibi cilt lekeleri söz konusu olduğunda da karşımıza çıkar. Gün geçtikçe artan lekelerin ana sebebi genetik yatkınlık olabilir. Özellikle birinci dereceden yakınlarında cilt lekeleri olan kişiler riskli grup içerisinde yer alırlar. Ancak cilt lekelerine neden olan geni taşıyor olmak kesin olarak bu sorunla karşılaşılacağı anlamına gelmez.

6. STRES

stres

Stresin insanlar üzerinde fizyolojik etkileri gün geçtikte artmakta. Özellikle yaşadığımız çağın bir getirisi olan stres, birçok sağlık problemine neden olmasının yanı sıra ciltte meydana gelen lekelenmelerin temelinde yatan sebep olabilir. Stresin yoğun olduğu dönemlerde ortaya çıkan sivilceler hormonların dengesinin aniden bozulmasından kaynaklanır. Buna bağlı olarak da aynı zamanda cildin yağ dengesi de değişir. Sivilceler ise değişen yağ dengesinin bir sonucu olarak yerine lekelere bırakır. Sivilceyi koparmak gibi travmatik sonuçlara neden olabilecek davranışlar lekelerin oluşması için uygun zemini hazırlar.

7. MELAZMA

lekeli cilt

Melazma sadece kadınlarda görülen bir leke çeşididir. Doğum kontrol hapı kullanımı gibi hormon dengesini bozan davranışlar melazmanın asıl nedenidir. Melazma sonucu ortaya çıkan lekeler kimi kadınlarda oldukça dirençli bir şekilde seyreder ve ciltteki kahverengi lekeler zamanla koyu kahverengine dönüşür.

CİLT LEKELERİ NASIL GEÇER?

1. LEKE GİDERİCİ KREMLER

krem

Eğer cildinizde lekelere rastlamışsanız en kısa sürede uzman bir doktora başvurmalısınız. Ciltte ortaya çıkan lekelerin altında yatan durum bazı önemli hastalıklardan kaynaklıyor olabilir. Herhangi bir tetikleyici faktör sebebiyle ortaya çıkan cilt lekeleri için uzmanlar önce lekelerin renginin açılmasına, sonradan tamamen ortadan kaybolmasına yardımcı olan krem reçete ederler. Bu kremleri düzenli olarak kullanmanız sonucunda olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Ciddiye alınmayan cilt lekeleri daha sonra önüne geçilmesi güç bir durumu doğurabileceği için bu konuya karşı hassas bir tutum sergilenmelidir.

2. LAZER

lazer yöntemi

Gerekli tedavi yöntemlerinin uygulanmasına rağmen bir türlü geçmek bilmeyen cilt lekeleri için bir cildiye uzmanı eşliğinde lazer tedavisine başvurulabilir. Lazer tedavisi sayesinde ciltteki lekeler gerekli dozdaki ışınların yardımıyla silinir. Tedavi sonrası daha pürüzsüz bir cilde sahip olunur. Ancak lazer uygulamasının yetkin bir doktor tarafından uygun dozda yapılması esastır. Aksi halde cilt lekelerini geçirmek isterken daha büyük sorunlara ve ilerleyen lekelere maruz kalabilirsiniz.

3. İLAÇLAR

ilaçlar

Karaciğerde meydana gelen bozukluklar veya başka bir iç hastalık sebebiyle ciltte ortaya çıkan lekelerin öncelikle ortaya çıkış sebebinin doğru tespit edilmesi gerekir. Bunun için uzman doktor eşliğinde birkaç test yaptırılır. Bu testler sonucunda ciltteki lekelerin herhangi bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıktığı bulgusuna rastlanırsa, hastalığa yönelik uygulanacak ilaç tedavisi sayesinde lekelerden kurtulmak mümkün.

CİLT BEYAZLATICI VE LEKE GİDERİCİ MASKE TARİFLERİ

Eğer cildiniz leke problemiyle karşı karşıyaysa başvuracağınız bazı doğal yöntemler sayesinde bu problemin üstesinden gelebilirsiniz. Ancak kendi uygulayacağınız yöntemlerden önce elbette ki bir doktor muayenesinden geçmeniz sağlığınız açısından en doğrusu olur.

  • Doğanın bir mucizesi olan elma sirkesi alternatif tıbbın birçok alanında yüz yıllardır kullanılmakta. Cilt lekeleri için elma sirkesinden elde edilecek cilt maskesi sayesinde daha beyaz ve aydınlık bir görünüme sahip olabilmek mümkün. Bunun için bir parça pamuğa elma sirkesi damlatın ve pamuğu lekelerin üzerinde oval hareketlerle gezdirin. Kısa süre içerisinde lekelerin renginin açıldığını fark edeceksiniz.
  • Cilt lekelerini geçirmek için uygulanabilecek bir diğer yöntemin ana malzemesi ise karbonattır. İçeriği bakımında cilde oldukça faydası dokunan karbonat birçok kozmetik ürünün içerisinde de yer alır. Cilt lekeleri için karbonat yardımıyla bir tedavi yöntemi uygulamak istiyorsanız karbonatı su ya da gül suyuyla birlikte karıştırıp macun kıvamına getirin. Elde ettiğiniz bu karışımı lekelerin üzerine uygulayın. Bu karışımın etkisi kısa süre içerisinde görülür.

Gece yatmadan önce ve sabah kalktığınızda ilk iş olarak yüzünüzde biriken sebumu temizlemeye özen gösterin. Biriken sebum, cilt lekelerini ve farklı bazı cilt sorunlarını beraberinde getirebilir. Bunun için özel olarak üretilen ürünleri tercih edebilir ya da yazıda bahsi geçen doğal yöntemlere başvurabilirsiniz. Yalnız doğal yöntemlerle uygulanacak tedavi öncesi alerjiniz olan maddeler konusunda bir fikir sahibi olmanız gerekiyor.

Ayrıca eğer cildinizdeki lekelerden şikayetçiyseniz gün içerisinde bol miktarda su içmeye özen gösterin. Bu sayede nemlenen vücudunuz güneşten gelen ışınlara karşı doğal bir kalkan oluşturacak ve bu ışınlardan daha az etkilenmenizi sağlayacak.

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