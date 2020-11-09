Cilt lekelerini anında kapatıyor! 3 adımda cildiniz bebek gibi olacak

Cildinizde lekeler bulunuyorsa ve bunlardan tamamen kurtulmayı düşünüyorsanız size bir iyi bir de kötü haberimiz var. Cilt lekelerinden tamamen kurtulmak mümkün değildir. Elbette uygulanan tedavi yöntemleri sayesinde lekelerin görünümü azalır ancak bütünüyle yok olmazlar. İyi haber ise doğru makyaj malzemelerini doğru bir şekilde kullanarak pamuk gibi yumuşacık ve pürüzsüz bir görünüme ulaşabilirsiniz!

DOĞRU MALZEME DOĞRU YÖNTEM İLE BEBEK GİBİ BİR CİLT

Ten makyajı yaparken doğru bir sıra izleyerek pürüzsüz bir ten görüntüsü elde edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey ilk olarak cildinizi su ve temizleme jeli ile güzel bir şekilde yıkayın. Cildinizi toz ve kirden arındıracaksınız.

Cildi tamamen temizledikten sonra, kurulayın. Cilt yapınıza uygun bir makyaj bazı belirleyin. Doğru bazı uygulamak fondötenin kusursuz bir şekilde görünmesine yardımcı olacaktır. Tertemiz bir görüntü için makyaj bazını tıpkı nemlendirici gibi cildinize yedirin.

Cildiniz makyaja hazır. Yüzünüzle aynı tonda bir fondöten seçin. Elbette bu fondötenin cilt yapınıza tamamen uyumlu olması gerekmekte. Fondötenden az bir miktar alın, noktalar halinde bıraktığınız fondöteni temiz ve nemli makyaj süngeri kullanarak ürünü cildin her bir noktasına tampon hareketlerle dağıtın. Fondöteni dağıtırken süngerle çekiştirmemeye dikkat edin.

Cilt tonunu eşitlemek için tampon hareketleri lekelerin üzerine uygulayın. Tüm yüze kat kat fondöten sürmek yerine ilgili bölgelere fondöteni sürünce anında cildiniz parlamaya başlayacak. Son olarak cildinize transparan bir pudra geçin. Özellikle kapatıcı uyguladığınız bölgeye sürüp kalıcılığını sabitleyebilirsiniz.



