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Cilt lekelerini tamamen geçiriyor! Her evde bulunuyor

25.05.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes pürüzsüz ve sağlıklı bir cildin hayalini kuruyor. Ancak pürüzsüz bir cilde sahip olmak oldukça zorlu olabiliyor. Ciltte oluşan problemler istenmeyen görüntülere sebep oluyor. Doğru bakım yöntemleri ile cilt problemlerinizden kısa süre içerisinde kurtulabilirsiniz. İşte her evde bulunan ve cilt lekelerini gideren o doğal çözümler…

Cilt lekelerini tamamen geçiriyor! Her evde bulunuyor

Yüzümüz oldukça hassas yapıda olduğu için dışarıdan gelen etkenler nedeniyle zarar görmektedir. Zararlı güneş ışınları, gün içerisinde biriken toz ve kir birikintileri, makyaj kalıntıları, sağlıksız beslenmek, az su içmek, stres, hormonal değişiklikler, cilde zarar veren ürünler kullanmak cildin yapısının bozulmasına neden olmaktadır. Ciltte oluşan sorunları çözmek için cilt temizliğini düzenli olarak yapmak ve cilt bakımını aksatmamak gerekmektedir. Her cilt lekesi sebebine özel çözüm bulunmaktadır. Eğer bu cilt bakımlarına rağmen geçmeyen cilt lekeleriniz varsa doktora görünebilirsiniz.

SİVİLCE LEKELERİ

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Yoğurt ile karbonatlı peeling maskesi, gül suyu ile tonik, zerdeçallı yoğurt maskesi, hindistan cevizi yağı, limon suyu, kahve telvesi peelingi ve lavanta yağı gibi yöntemler iyi gelebilmektedir.

GÜNEŞ LEKELERİ

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Temiz bir pamuğa bol bol limon suyu sürüp güneş lekesine uygulayarak 20-25 dakika bekleyin. Ardından bol su ile durulayın. Kaşıntı ya da kızarıklıklara maruz kalmamak için limon suyu uyguladığınızda güneşe çıkmayın. Aloe vera da güneş lekelerini gidermede en başarılı bitkilerden biridir.

KIZARIKLAR

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Yüzde kızarıklık için ne yapılmalı diye düşünüyorsanız aloe vera jeli kızarıklık için en etkili bitkisel tedavilerden biridir. Aloe vera jeli ağrıya ve kızarıklığa bağlı yanmayı azaltmada etkilidir. Yüz kızarıklığının azalması için aloe vera jelini günde iki kere nazikçe yüzünüze sürebilirsiniz.

MOR HALKALAR

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Mor halkalar için çay poşetini kullanabilirsiniz. Gözlere soğuk poşet çay uygulamak morlukların görünümünü iyileştirebilir. Çay, içeriğinde bulunan antioksidanlar ve kafein nedeniyle kan dolaşımını uyarmaya, kan damarlarını daraltmaya ve cilt altında sıvı tutulumunu azaltmaya yardımcı olur. Bu amaçla siyah ya da yeşil çay kullanılabilir. İki siyah veya yeşil çay poşeti sıcak suda beş dakika bekletilir. Daha sonra poşet çayların buzdolabında 15-20 dakika soğumaları beklenir. Soğuk çay poşetleri gözler kapatılarak 10 ila 20 dakika uygulanır. İşlem bittikten sonra gözler soğuk suyla yıkanır.

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