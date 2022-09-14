KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Cilt problemleri için cilt bakımınızı değiştirin! TikTok'ta trend olan 'Cilt Döngüsü' uygulamasıyla 20 yaş genç görünün

Cilt problemleri için cilt bakımınızı değiştirin! TikTok'ta trend olan 'Cilt Döngüsü' uygulamasıyla 20 yaş genç görünün

14.09.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes pürüzsüz bir cilde sahip olmak istiyor. Daha bakımlı ve güzel bir görünüm için ciltte bulunan pürüzlerin giderilmesi gerekiyor. Cilt problemleri için ilk olarak cilde uygulanan bakımlara dikkat etmek gerekiyor. TikTok üzerinde trend olan 'Cilt Döngüsü' bakımı ile kısa sürede cilt sorunlarınızdan kurtulacağınız belirtiliyor.

Cilt problemleri için cilt bakımınızı değiştirin! TikTok'ta trend olan 'Cilt Döngüsü' uygulamasıyla 20 yaş genç görünün

Ciltte zaman zaman çeşitli problemler meydana gelebiliyor. Bu problemler dönemsel olarak artan stres, hormonal bozukluklar, genetik, makyajlı uyumak, sağlıksız beslenmek, sigara kullanmak, yastık kılıfını düzenli olarak değiştirmemekten kaynaklanabiliyor. Cilt problemlerini düzeltmek için çok farklı bakım ürünleri ve maskeler kullanılıyor. Bu bakımlardan etkin sonuçlar almak için ilk olarak cilt temizliğine ve sağlıklı beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. TikTok'ta paylaşılan Cilt Döngüsü ile de çok kısa sürede cilt sorunlarınızdan kurtulabileceğiniz belirtiliyor.

CİLT DÖNGÜSÜ NEDİR?

Yeni Proje - 2022-09-14T151052.222

Cilt döngüsü, özellikle TikTok'ta trend olan cilt bakım rutinidir. Dört günlük olan bu rutin, uygulamalar arasında cildinizin sağlığını iyileştirme amacıyla her gün farklı cilt bakım ürünleri kullanmakla ilgilidir. Eaden, TikTok üzerinden cildindeki genç görünümü göstererek herkesin bu rutini uygulaması gerektiğini paylaştı. Videoyu izleyen kullanıcılardan biri '39 yaşındayım bu şu ana kadar uyguladığım en iyi cilt bakım rutini' dedi.

Ekran görüntüsü 2022-09-14 150921

Genel cilt döngüsü rutini, peeling, retinoid kullanma, dinlenme ve iyileşme, ardından tekrarlama sıralamasına bağlı olarak uygulanır.

Ekran görüntüsü 2022-09-14 150955

Bu döngünün temelindeki fikir, cildin kendisini dinlendirebilecek ve iyileşmesine fırsat tanıyabilecek kadar araya gün eklemesi yapmak ve kimyasal ürünlerle cildinizin hasar almasını önlemektir.

CİLT DÖNGÜSÜ NASIL YAPILIR?

Ekran görüntüsü 2022-09-14 151006

Cilt döngüsünde bir gece kimyasal peeling yapılıyor. Ertesi gece retinol yapılarak sonraki iki gece cilt dinlenmeye alınıyor. Cildin dinlenme sürecinde mutlaka uygun nemlendiricileri kullanmanız gerekiyor. Healthline'a göre retinol, "ince çizgilerin, kırışıklıkların ve genişlemiş gözeneklerin görünümünü azaltabilen bir "dolgunlaştırıcı" etki yaratan elastin ve kolajen üretimini artırıyor. Cilt iki gün dinlendikten sonra bu uygulamayı tekrar edin.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!
Anahtar Kelimeler:
tiktok cilt bakımı retinol döngü cilt güzelleştirme cilt güzelliği için cilt güzelliği için ne yemeli mon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yatak sorusu şaşkına çevirdi! "Kocam cinsellik sırasında..."

Yatak sorusu şaşkına çevirdi! "Kocam cinsellik sırasında..."

İç çamaşırının görünmesini umursamadı

İç çamaşırının görünmesini umursamadı

Elektrik faturasını düşürmek için sadece bir kaşık yeterli!

Elektrik faturasını düşürmek için sadece bir kaşık yeterli!

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

5 yaşındaki çocuğunu emziren kadın büyük tepkiler aldı!

5 yaşındaki çocuğunu emziren kadın büyük tepkiler aldı!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

İlginizi Çekebilir

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.