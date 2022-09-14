Cilt problemleri için cilt bakımınızı değiştirin! TikTok'ta trend olan 'Cilt Döngüsü' uygulamasıyla 20 yaş genç görünün

Ciltte zaman zaman çeşitli problemler meydana gelebiliyor. Bu problemler dönemsel olarak artan stres, hormonal bozukluklar, genetik, makyajlı uyumak, sağlıksız beslenmek, sigara kullanmak, yastık kılıfını düzenli olarak değiştirmemekten kaynaklanabiliyor. Cilt problemlerini düzeltmek için çok farklı bakım ürünleri ve maskeler kullanılıyor. Bu bakımlardan etkin sonuçlar almak için ilk olarak cilt temizliğine ve sağlıklı beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. TikTok'ta paylaşılan Cilt Döngüsü ile de çok kısa sürede cilt sorunlarınızdan kurtulabileceğiniz belirtiliyor.

CİLT DÖNGÜSÜ NEDİR?

Cilt döngüsü, özellikle TikTok'ta trend olan cilt bakım rutinidir. Dört günlük olan bu rutin, uygulamalar arasında cildinizin sağlığını iyileştirme amacıyla her gün farklı cilt bakım ürünleri kullanmakla ilgilidir. Eaden, TikTok üzerinden cildindeki genç görünümü göstererek herkesin bu rutini uygulaması gerektiğini paylaştı. Videoyu izleyen kullanıcılardan biri '39 yaşındayım bu şu ana kadar uyguladığım en iyi cilt bakım rutini' dedi.

Genel cilt döngüsü rutini, peeling, retinoid kullanma, dinlenme ve iyileşme, ardından tekrarlama sıralamasına bağlı olarak uygulanır.

Bu döngünün temelindeki fikir, cildin kendisini dinlendirebilecek ve iyileşmesine fırsat tanıyabilecek kadar araya gün eklemesi yapmak ve kimyasal ürünlerle cildinizin hasar almasını önlemektir.

CİLT DÖNGÜSÜ NASIL YAPILIR?

Cilt döngüsünde bir gece kimyasal peeling yapılıyor. Ertesi gece retinol yapılarak sonraki iki gece cilt dinlenmeye alınıyor. Cildin dinlenme sürecinde mutlaka uygun nemlendiricileri kullanmanız gerekiyor. Healthline'a göre retinol, "ince çizgilerin, kırışıklıkların ve genişlemiş gözeneklerin görünümünü azaltabilen bir "dolgunlaştırıcı" etki yaratan elastin ve kolajen üretimini artırıyor. Cilt iki gün dinlendikten sonra bu uygulamayı tekrar edin.



