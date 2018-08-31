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Bu tavsiyeler sayesinde yıllara meydan okuyacaksınız! İşte bilmeniz gerekenler

Dr. Ebru Sağlık Dr. Ebru Sağlık
CİLT SAĞLIĞI HABERLERİ  | 31.08.2018 15:58 | Son Güncelleme

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ebru Sağlık cilt sağlığı hakkında bilinmesi gerekenlerin altını çizdi.

Bu tavsiyeler sayesinde yıllara meydan okuyacaksınız! İşte bilmeniz gerekenler

DERMATOLOJİ UZMANI DR. EBRU SAĞLIK ÖNERİYOR

  • Sıradan nemlendiriciler cildi tembelleştirir, hücreleri canlandırıp antiaging etki almak için doğru kremleri size uygun şekilde reçetelendirmek önemlidir.

  • Güneş kreminiz, yaz-kış doğru şekilde kullanıldığında sizi sadece güneşten ve lekelerden korumaz, aynı zamanda elastik liflerin yıkılmasını önleyerek kırışıklık ve yaşlanma karşıtı etki gösterir.

  • Ayda bir kez yaptıracağınız yüzeysel tıbbi peeling işlemleri, klasik cilt bakımına göre deride daha derin bir yenilenme sağlayacağı gibi, leke ve kırışıklıkların tedavisini de sağlar.

  • Eğer derin tipte lekeleriniz varsa, Dermatoloji uzmanı doktorunuzun size özel düzenleyeceği protokole sadık kalarak, en az 1 yıl süreyle tedavinize devam edin.

  • Makyajınızı, gözeneklerinizi tıkayabilecek yağlı solüsyonlar yerine cildinize uygun, özel yıkama jelleri ile çıkartın.

  • Sonbahardan yaza kadar olan dönem cildinize çeşitli tedaviler ve işlemlerin yapılması için daha uygundur. Vakit kaybetmeden Dermatoloğunuzla görüşün.

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  • Peptit, antioksidan vitamin ve retionoik asit içeren kremler ile yıllara meydan okuyun. Cildinize uygun doğru kullanım önerileri için Dermatoloğunuzla görüşün.

  • Cildinize yaptıracağınız estetik dermatolojik işlemlerin başarısı, beraberinde kullanacağınız, hücreleri uyaran doğru ürünlerle bir kat daha artar.

  • Gözenenkler tam olarak arınmadan yapılan bakımlar, deri yenilenmesini yeterince uyaramaz. İyi bir yıkama jeli ve tonik kullanarak ve uygun aralıklarla tıbbi peeling yaptırarak ile etkiyi daha derinlere indirin.

  • Dolgu ve botoks uygulamaları kişiye özel planlanmalıdır. Tüm yüz değerlendirilerek yapılan bütünsel yaklaşım ile daha doğal ve çarpıcı sonuçlar elde edilir. Önemli olan ifadeyi kaybetmeden yıllara meydan okumaktır.

  • Elastikiyet kaybı, matlık, nem kaybı, ince çizgiler ve izler için antioksidan, sıkılaştırıcı, SomonDNA’lı ve Hyaluronik asit içerikli mezoterapilerden fayda görebilirsiniz.

  • İçinizdeki güzelliği dışınıza yansıtın. PRP ile kendi büyüme faktörleriniz sizi güzelleştirsin.

  • Lazer veya diğer cihazlı uygulamalar cildinizdeki izler, lekeler, elastikiyet kaybı, yüz sıkılaştırma, gıdı küçültme gibi pek çok konuda diğer tedavilerle kombine edilerek kullanılabilir. Doğru işlem kombinasyonları başarıyı arttırır.
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