Bu tavsiyeler sayesinde yıllara meydan okuyacaksınız! İşte bilmeniz gerekenler

Peptit, antioksidan vitamin ve retionoik asit içeren kremler ile yıllara meydan okuyun. Cildinize uygun doğru kullanım önerileri için Dermatoloğunuzla görüşün.

Makyajınızı, gözeneklerinizi tıkayabilecek yağlı solüsyonlar yerine cildinize uygun, özel yıkama jelleri ile çıkartın.

Eğer derin tipte lekeleriniz varsa, Dermatoloji uzmanı doktorunuzun size özel düzenleyeceği protokole sadık kalarak, en az 1 yıl süreyle tedavinize devam edin.

Ayda bir kez yaptıracağınız yüzeysel tıbbi peeling işlemleri, klasik cilt bakımına göre deride daha derin bir yenilenme sağlayacağı gibi, leke ve kırışıklıkların tedavisini de sağlar.

Güneş kreminiz, yaz-kış doğru şekilde kullanıldığında sizi sadece güneşten ve lekelerden korumaz, aynı zamanda elastik liflerin yıkılmasını önleyerek kırışıklık ve yaşlanma karşıtı etki gösterir.

Cildinize yaptıracağınız estetik dermatolojik işlemlerin başarısı, beraberinde kullanacağınız, hücreleri uyaran doğru ürünlerle bir kat daha artar.

Gözenenkler tam olarak arınmadan yapılan bakımlar, deri yenilenmesini yeterince uyaramaz. İyi bir yıkama jeli ve tonik kullanarak ve uygun aralıklarla tıbbi peeling yaptırarak ile etkiyi daha derinlere indirin.

Dolgu ve botoks uygulamaları kişiye özel planlanmalıdır. Tüm yüz değerlendirilerek yapılan bütünsel yaklaşım ile daha doğal ve çarpıcı sonuçlar elde edilir. Önemli olan ifadeyi kaybetmeden yıllara meydan okumaktır.

Elastikiyet kaybı, matlık, nem kaybı, ince çizgiler ve izler için antioksidan, sıkılaştırıcı, SomonDNA’lı ve Hyaluronik asit içerikli mezoterapilerden fayda görebilirsiniz.

İçinizdeki güzelliği dışınıza yansıtın. PRP ile kendi büyüme faktörleriniz sizi güzelleştirsin.

Lazer veya diğer cihazlı uygulamalar cildinizdeki izler, lekeler, elastikiyet kaybı, yüz sıkılaştırma, gıdı küçültme gibi pek çok konuda diğer tedavilerle kombine edilerek kullanılabilir. Doğru işlem kombinasyonları başarıyı arttırır.