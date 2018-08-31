Bu tavsiyeler sayesinde yıllara meydan okuyacaksınız! İşte bilmeniz gerekenler

DERMATOLOJİ UZMANI DR. EBRU SAĞLIK ÖNERİYOR
Sıradan nemlendiriciler cildi tembelleştirir, hücreleri canlandırıp antiaging etki almak için doğru kremleri size uygun şekilde reçetelendirmek önemlidir.
Güneş kreminiz, yaz-kış doğru şekilde kullanıldığında sizi sadece güneşten ve lekelerden korumaz, aynı zamanda elastik liflerin yıkılmasını önleyerek kırışıklık ve yaşlanma karşıtı etki gösterir.
Ayda bir kez yaptıracağınız yüzeysel tıbbi peeling işlemleri, klasik cilt bakımına göre deride daha derin bir yenilenme sağlayacağı gibi, leke ve kırışıklıkların tedavisini de sağlar.
Eğer derin tipte lekeleriniz varsa, Dermatoloji uzmanı doktorunuzun size özel düzenleyeceği protokole sadık kalarak, en az 1 yıl süreyle tedavinize devam edin.
Makyajınızı, gözeneklerinizi tıkayabilecek yağlı solüsyonlar yerine cildinize uygun, özel yıkama jelleri ile çıkartın.
Peptit, antioksidan vitamin ve retionoik asit içeren kremler ile yıllara meydan okuyun. Cildinize uygun doğru kullanım önerileri için Dermatoloğunuzla görüşün.
Cildinize yaptıracağınız estetik dermatolojik işlemlerin başarısı, beraberinde kullanacağınız, hücreleri uyaran doğru ürünlerle bir kat daha artar.
Gözenenkler tam olarak arınmadan yapılan bakımlar, deri yenilenmesini yeterince uyaramaz. İyi bir yıkama jeli ve tonik kullanarak ve uygun aralıklarla tıbbi peeling yaptırarak ile etkiyi daha derinlere indirin.
Dolgu ve botoks uygulamaları kişiye özel planlanmalıdır. Tüm yüz değerlendirilerek yapılan bütünsel yaklaşım ile daha doğal ve çarpıcı sonuçlar elde edilir. Önemli olan ifadeyi kaybetmeden yıllara meydan okumaktır.
Elastikiyet kaybı, matlık, nem kaybı, ince çizgiler ve izler için antioksidan, sıkılaştırıcı, SomonDNA’lı ve Hyaluronik asit içerikli mezoterapilerden fayda görebilirsiniz.
İçinizdeki güzelliği dışınıza yansıtın. PRP ile kendi büyüme faktörleriniz sizi güzelleştirsin.
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