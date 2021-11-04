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Kusursuz cilt görünümü hepimizin hakkı! Cilt üzerindeki yoğun lekeleri kapatmak için tüyolar

04.11.2021 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendimizi güzel hissetmek için ufak dokunuşlarla da olsa makyaj yaparız. Fakat cildimiz biz ne yaparsak yapalım, lekeler yüzünden o özenerek baktığımız model yüzleri gibi olamayabiliyor. Neyse ki bazı tüyolarla bu durumun önüne geçebiliriz. Artık doğru taktiklerle bu lekelere elveda deme zamanı! İşte ciltteki yoğun lekelerin makyajla nasıl kapanacağıyla ilgili detaylar...

Kusursuz cilt görünümü hepimizin hakkı! Cilt üzerindeki yoğun lekeleri kapatmak için tüyolar

Kusursuz bir cilt hepimizin hakkı. Bunun içinde doğru adımlarla ilerlemeli ve cildimize ihtiyaç duyduğu özeni göstermeliyiz. Gerekli bakımı yaptıktan sonra bile ciltte leke oluşumu görülebiliyor. Fakat artık bu hiç önemli değil. Ufak tüyolarla bu lekelerden basit bir şekilde kurtulabiliriz. Hem de kat kat fondöten sürüp adeta bir kek görüntüsü yaratmadan! İşte cilt üzerindeki yoğun lekeleri kapatmak için bazı makyaj tüyoları...

CİLT ÜZERİNDEKİ LEKELERİ MAKYAJLA KAPATMAK İÇİN TÜYOLAR

  • Makyajınıza başlamadan önce cildinizden bir veya iki ton açık bir fondöten seçmeye özen gösterin. Açık renk fondöten koyu lekeleri nötrleyecektir.

  • Fondöteninizden önce yüzünüzü ihtiyaç duyduğunuz ölçüde ve cildinize uygun formdaki bir nemlendiriciyle besleyin.

  • Diğer adımda correcting paletinden yeşil rengi kırmızı olan lekelerinize, sarı olan rengi mor leke veya koyu leke olan bölgelerinize uygulayın.

  • Göz altı koyulukları için de bu paletten uygun olan rengi kullanın.

  • Eğer paletiniz yoksa kırmızı bir ruju göz altlarınıza veya yüzünüzdeki lekelerinizin üzerine sürebilirsiniz.

  • Sonraki adımda ise cildinize fondötenden önce mutlaka bir baz sürmeye dikkat edin. Baz, fondötenin cildinize iyice tutunmasını sağlayacak ve kalıcılığa destek verecektir.

  • Daha sonra fondöteni cildinize sürün ve makyaj sabitleme spreyi sıktığınız bir sünger yardımıyla yayın. Süngerdeki sabitleyici sprey fondöteninizin daha kapatıcı olmasına yarayacaktır. Böylece kat kat fondöten sürme ihtiyacınız ortadan kalkar.

  • Fondöten adımından sonra yine cildinizden daha açık tonda bir concealeri lekeli yerlere ve göz altlarına sürüp aynı süngerle cildinizle bütünleştirin.

  • Concealer işleminden sonra cildinize mutlaka pudra sürün. Bu kalıcılığı ve sabitlemeyi sağlayacak, böylece makyajınız bozulmayacaktır.

  • Bu adımlardan sonra lekelerinizin kat kat fondötene gerek kalmadan kapandığını göreceksiniz.
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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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