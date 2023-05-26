Cilt uzmanı yüz yıkarken en sık yapılan yanlışı açıkladı! Bu hata sivilceye sebep oluyor

Cilt uzmanları TikTok'ta yayınladıkları videoda yüzünüzü yıkadıktan sonra kurulama işlemini havluyla yapıyorsanız bunun büyük yanlış arasında yer aldığını belirtti. Izzy Chen, insanların yıllar içinde düştüğü kötü uygulamalar hakkında konuştu. Izzy, "İşte 2023'te yapmayı bırakmanız gereken beş cilt bakımı hatası." diyerek cilde zarar veren uygulamaları sıraladı.

SİVİLCELERE YOL AÇIYOR

“Bir numara yüzünüzü kurulamak için bir havlu kullanmak. Onları her gün yıkamazsanız, sivilceye yol açabilecek bakteri ve mikropları birikecektir. Havayla kurutabilirsin ya da benim yapmayı sevdiğim şeyi yapabilirsin, yani doğrudan bir toner ve pamuklu bezle kurulamak."

CİLT BAKIMI ADIMLARINI DİKKATLE UYGULAYIN

Bir sonraki sırada insanların cilt bakımlarını yanlış sırada uyguladıkları yer aldı.

Izzy, 126 binden fazla takipçisine şunları söylemeye devam etti: "Etkilerini en üst düzeye çıkarmak için ürünlerinizi doğru sırada uygulamalısınız." Influencer daha sonra doğru sıralamanın losyonları en inceden en kalına doğru uygulamak olduğunu söyleyerek buna ışık tuttu.

GÜNEŞ KREMİNİZİ GÜN İÇERİSİNDE YENİLEYİN

Izzy daha sonra yaygın güzellik uygulamalarından biri olan günlük güneş kremi hakkında konuştu. Günde bir kez SPF sürmenin yeterli olmadığını, "2-3 saatte bir" yeniden uygulanması gerektiğini savundu. "Artık piyasada çeşitli güneş kremi çubukları bulunduğuna göre, gün boyunca parmaklarınızı kullanmak zorunda kalmadan güneş kreminizi yeniden uygulamak çok daha kolay."

HYALURONİK ASİDİ NEMLİ CİLDE UYGULAYIN

Sondan bir önceki tavsiye, insanların tamamen yanlış şekilde kullandığı, giderek daha popüler hale gelen bir ürünle ilgili. Izzy, "Hyaluronik asidinizi doğrudan kuru cilde uyguluyorsunuz. Hyaluronik asidin düzgün çalışması için nemli cilde uygulamak istersiniz. “Yani tonerinizi uyguladıktan hemen sonra ya da cildiniz hala nemliyken esans uygulayabilirsiniz. Ya da önceden buğulayabilirsiniz, ben de bunu yapmayı seviyorum.”

ÜRÜNLERİ PARMAĞINIZLA ÇIKARMAYIN

Ve beşinci ve son uyarısı, birçok insanın suçlu olduğu bir şeydi - ürünleri parmaklarıyla ve tırnaklarıyla çıkarmak. Izzy şöyle açıkladı: "Bu, ürünlerinizin parmaklarınızda yaşayan mikropları ve bakterileri biriktirmesi için kesin bir yoldur. "Çoğu ürün küçük bir kepçe ile gelir. Bir kepçe kullanıyorsanız, kullandıktan sonra yıkadığınızdan ve havayla kurutduğunuzdan emin olun.



