Cilt uzmanı yüzümüzü yanlış yıkadığımızı açıkladı! Temizlendiğini sanıyoruz ama...

Yüz yıkama konusunda çok farklı fikirler bulunuyor. Bazı kişiler sabahları yüz yıkamanın gereksiz olduğunu belirterek cildin kendi yağ miktarını bozmamak gerektiğini savunuyor. Ancak gün içerisinde kirlenen cildin akşamları yıkanması gerekiyor. Yüz yıkanmadan yatıldığında istenmeyen problemler ortaya çıkıyor.

Bir cilt uzmanı yüzünü yıkamayla ilgili ipuçlarını paylaştı ve çoğu insanın muhtemelen kirli yattığını iddia etti. Bu videoyu izleyen sosyal medya kullanıcısı, paylaşılan tavsiyeyi denedi ve cildi için büyük bir fark yarattığını gördü.

Uzman, "Yüzünüzü bu şekilde temizlemeyi bırakın, çoğu insan jel temizleyiciyi alıp temelde sabunlu suya dönüştürüyor, on saniye yüzlerinde tutuyor ve sonra duruluyor. Kaba olmak istemem ama muhtemelen kirli bir suratla yatacaksınız." dedi.

Yüzü doğru bir şekilde temizlemek için "En sevdiğiniz jel temizleyiciyi ıslak ellerinize alın ve dairesel hareketleri neredeyse krem gibi kalın, yoğun bir köpüğe dönüşene kadar en az 20 saniye boyunca yapın" dedi. Kremi ıslak bir yüze uygulamaya ve en az 60 saniye boyunca dairesel hareketlerle cilde uygulamaya devam etti.

Yalda, etkileyicinin tavsiyesini denedi ve ardından gelen taze temizlik karşısında şok oldu: "Vay canına. Bunca yıldır yanlış yapıyordum." dedi.

"Önemli notlar: uygulamadan önce sadece jeller gibi su bazlı temizleyicilerin emülsifiye edilmesi gerekir, yağ temizleyicinizi emülsifiye etmeyin" diye ekledi.







