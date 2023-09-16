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    4. Ciltteki kırışıklıkları yok ediyor! Botoks etkisi gösteriyor

    Ciltteki kırışıklıkları yok ediyor! Botoks etkisi gösteriyor

    16.09.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Cilt, hem yaş aldıkça hem de çevresel faktörlerin etkisiyle kırışabiliyor. Kırışıklığı yok etmek için ilk akla botoks geliyor. Ancak pahalı botoks işlemleri yerine evde yapılan doğal bakımlar ile uzun süreli genç cilde ulaşmak mümkün olabiliyor. Yaşlılık etkilerini silen bu yağın kullanımını uzmanla tavsiye ediyor.

    Yaşlandıkça ciltte meydana gelen kırışıklık ve yorgunluk görüntüleri için cilt bakımını aksatmamak gerekiyor. Güzellik uzmanları ciltte botoks etkisi yaratan doğal yağlar olduğunu belirterek bu yağların kullanımının en az 10 yaş genç gözükmenizi sağladığını söylüyorlar.

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    BOTOKS ETKİSİ YARATAN GÜZELLİK BAKIMI

    Avucunuzun içine biraz organik hindistancevizi yağı alın ve yüzünüze ve boynunuza masaj yapın. Gece boyunca bırakın ve sabah yüzünüzü yıkayın. Yağlı bir cilde sahipseniz 30 dakika sonra yüzünüzü yıkayın ve nemlendirici sürün. Bunu gündüz kullanıyorsanız nemlendiriciden sonra güneş kremi de sürmelisiniz

    CİLDİ PÜRÜZSÜZLEŞTİRİR

    Yüzünüze hindistan cevizi yağı sürmek ve gece boyunca bırakmak, ciltteki kuru ve pürüzlü bölgeleri düzeltmeye yardımcı olabilir. Kuru cildi nemlendirmeye ve pürüzlü cilt dokusunu pürüzsüz ve esnek hale getirmeye yardımcı olacaktır.

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    PARLAKLIK VERİR

    Yüzünüze hindistan cevizi yağı sürmek, cildinizin doğal parlaklığını ortaya çıkarabilir. Hindistan cevizi yağı, donukluğu önleyebilir ve tedavi edebilir ve ayrıca cilt tonunuzun eşitlenmesine yardımcı olabilir.

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    YAŞLANMA BELİRTİLERİNİ ÖNLER

    Hindistan cevizi yağının yaşlanma karşıtı faydaları vardır. İnce çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü iyileştirmeye yardımcı olabilir ve ayrıca cildi sıkı ve pürüzsüz tutmaya yardımcı olabilir.

    CİLT BARİYERİNİ BESLER

    Hindistan cevizi yağı, topikal olarak uygulandığında cilde gerekli besinleri sağlar. Hindistan cevizi yağı, sağlıklı cildi korumak için harika olan yağ asitleri ve E vitamini açısından zengindir.

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