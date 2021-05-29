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Çimento yüklü kamyonun gizli bölmesinde sınırı geçerken yakalandılar

29.05.2021 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te, çimento yüklü kamyonun gizli bölmesinde, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 6 kişi, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince yakalandı.

Çimento yüklü kamyonun gizli bölmesinde sınırı geçerken yakalandılar

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, bazı kişilerin Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla sivil geçişine aracılık ettiğini saptadı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Türkiye'ye bir grup yabancı uyruklunun kaçak geçiş yapacağını belirledi.

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ÇİMANTO KAMYONUNDAKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDILAR

Geçiş noktası olarak belirlenen bölgede önlem alan ekipler, Suriye'den gelen yabancı uyruklu 6 kişiyi çimento yüklü kamyona yapılan, gizli bölmede yakaladı.

Sınırı kaçak geçmeye çalışırken yakalanan 6 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)

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suriye Kilis

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