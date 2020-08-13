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Çin ABD'yi solladı! 30 yıl önce bir tane bile yoktu

DÜNYA HABERLERİ  | 13.08.2020 14:47 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük şirketleri listesinde bu yıl önemli bir değişiklik yaşandı. 30 yıl önce listeye 1 şirket bile sokamayan Çin, bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'ni solladı. Listeye Türkiye'den ise tek şirket girebildi.

Çin ABD'yi solladı! 30 yıl önce bir tane bile yoktu

Dünyanın en büyük şirketlerinin listelendiği Fortune 500 listesi açıklandı.

1990 yılından beri yayınlanan listede bu yıl önemli bir değişiklik yaşandı.

Amerika Birleşik Devletleri şirket sayısında zirveden indi.

Çin merkezli şirketlerin sayısı ilk defa ABD'yi geçti.

Bundan 30 yıl önce açıklanan ilk listede bir Çinli şirket bile kendine yer bulamamıştı.

Bu yıl ise Çin ve Hong Kong'dan 124 şirket listeye girdi. ABD'den ise bu sene 121 firma, Fortune 500'de yer aldı.

Listenin ilk sırasında 523 milyar dolarlık geliri ile Amerikalı perakende devi Walmart var. Onu izleyen üç şirket de Çinli.

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