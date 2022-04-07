Çin başardı: Yer gözlem uydusu "Gaofın-3 03" fırlatıldı

Çin uzay çalışmaları ile adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Çin bu kez yer gözlem uydusu "Gaofın-3 03"ü uzaya gönderdi.

Xinhua ajansının haberine göre, uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydu, "Gaofın-3" ve "Gaofın-3 02" uyduları ile kara-deniz radarı oluşturacak.

BİRÇOK ALANDA FAYDA SAĞLAYACAK

Gemi hareketlerini, denizdeki acil durumları ve kara-deniz doğal çevresini izleme kapasitesini artırması umulan uydunun, denizde afet önleme ve koruma, dinamik deniz çevresi gözlemi, su kaynaklarının korunması, tarım ve meteoroloji alanlarında fayda sağlaması hedefleniyor.

Çin, Gaofın uydularını ilk kez Dünya'yı uydudan daha net gözlemleyebilmek amacıyla 2010'da üretmeye başlamış, ilk uydu Gaofın-1 2013'te uzaya gönderilmişti. (AA)

