HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Çin başardı: Yer gözlem uydusu "Gaofın-3 03" fırlatıldı

Çin başardı: Yer gözlem uydusu "Gaofın-3 03" fırlatıldı

07.04.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzay çalışmaları ile adından söz ettiren Çin, yer gözlem uydusu "Gaofın-3 03"ü uzaya gönderdi. Uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. "Gaofın-3 03"ün birçok alanda fayda sağlaması hedefleniyor.

Çin başardı: Yer gözlem uydusu "Gaofın-3 03" fırlatıldı

Çin uzay çalışmaları ile adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Çin bu kez yer gözlem uydusu "Gaofın-3 03"ü uzaya gönderdi.

Xinhua ajansının haberine göre, uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydu, "Gaofın-3" ve "Gaofın-3 02" uyduları ile kara-deniz radarı oluşturacak.

Çin uydu-2

Üniversite öğrencilerinin NASA başarısı! Yarışmada uydu fırlatacaklarÜniversite öğrencilerinin NASA başarısı! Yarışmada uydu fırlatacaklar

BİRÇOK ALANDA FAYDA SAĞLAYACAK

Gemi hareketlerini, denizdeki acil durumları ve kara-deniz doğal çevresini izleme kapasitesini artırması umulan uydunun, denizde afet önleme ve koruma, dinamik deniz çevresi gözlemi, su kaynaklarının korunması, tarım ve meteoroloji alanlarında fayda sağlaması hedefleniyor.

Çin, Gaofın uydularını ilk kez Dünya'yı uydudan daha net gözlemleyebilmek amacıyla 2010'da üretmeye başlamış, ilk uydu Gaofın-1 2013'te uzaya gönderilmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elon Musk'ın teklifine burun kıvıran gençten sıra dışı teori!Elon Musk'ın teklifine burun kıvıran gençten sıra dışı teori!
Hamit Egemen'den acı haber geldiHamit Egemen'den acı haber geldi
Son dakika: Putin'in imparatorluk planını ağzından kaçırdı! 'Ukrayna'dan sonra sırada Avrupa'nın o ülkesi var'Son dakika: Putin'in imparatorluk planını ağzından kaçırdı! 'Ukrayna'dan sonra sırada Avrupa'nın o ülkesi var'
Anahtar Kelimeler:
Çin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan 'Mansur Yavaş' açıklaması!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Mansur Yavaş' açıklaması!

"Mansur Yavaş olamaz" diyerek muhalefetin adayını açıkladı

"Mansur Yavaş olamaz" diyerek muhalefetin adayını açıkladı

Yayın ihalesinde beINSport fiyat düşürdü! Ortalık karıştı...

Yayın ihalesinde beINSport fiyat düşürdü! Ortalık karıştı...

Midyeci Ahmet'e sert tepki! "Yakıştı mı?"

Midyeci Ahmet'e sert tepki! "Yakıştı mı?"

Bakkal, yaptıklarıyla çileden çıkardı, çocuklara para verip...

Bakkal, yaptıklarıyla çileden çıkardı, çocuklara para verip...

Bir il bu olayı konuşuyor! "Karım 74 kişiyle ilişkiye girdi"

Bir il bu olayı konuşuyor! "Karım 74 kişiyle ilişkiye girdi"

İlginizi Çekebilir

Yürek burkan önlem! Tecavüzden korunmak için ...

Yürek burkan önlem! Tecavüzden korunmak için ...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Halsizliği ve uykusuzluğu ortadan kaldırıyor

Halsizliği ve uykusuzluğu ortadan kaldırıyor

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.