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  4. Çin Başkonsolosu Koronavirüs'ten ölenlerin sayısını açıkladı!

Çin Başkonsolosu Koronavirüs'ten ölenlerin sayısını açıkladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.02.2020 15:26 | Son Güncelleme

ÇİN Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, "Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521'e ulaştı.

Çin Başkonsolosu Koronavirüs'ten ölenlerin sayısını açıkladı!

17 bin 335 kişide koronavirüs sebebi şüphesi bulunuyor. Hastanelerden taburcu olanların sayısı ise 21 bin 558 kişi" dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei İstanbul'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Wei, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili güncel veriler paylaştı.

Wei, "Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521'e ulaştı. 17 bin 335 kişide koronavirüs sebebi şüphesi bulunuyor. Hastanelerden taburcu olanların sayısı ise 21 bin 558 kişi" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs coronavirüs Cui Wei

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
toyota corona
Ne 521 ölü sayısı milyona geldi belki geçmişsede ve ölenleride yakıyorlar. Zındıklar
yalan 40 binin uzerinde ölü var
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