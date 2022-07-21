Çin'de 'banka krizi' büyüyor! Tanklar banka şubesi önüne konuşlandırıldı

Çin'de banka krizi büyüyor. Henan eyaletindeki Zengzhou kentinde, bankadaki paralarını çekemediklerini söyleyen vatandaşlar, Çin Halk Bankası (Bank of China) şubesi önünde protesto gerçekleştirdi. Yüzlerce kişi, hesaplarının sıfırlandığını fark edince Çin Halk Bankası'nın Zhengzhou kentindeki şubesine akın etti.

Ellerinde "Birikimlerimizi istiyoruz" yazılı pankartlarla bankayı protesto eden göstericiler ve güvenlik görevlileri ve arasında arbede çıktı. Polis, çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirtirken, gösteriye 3 binden fazla kişinin katılığı iddia edildi.

BANKALARIN ÖNÜNE TANKLAR KONUŞLANDIRILDI

Protestoların gerçekleştiği Henan'daki Çin Halk Bankası önüne tanklar sevk edildi. Bankanın önündeki tankların alanda güvenlik sağladığı görüldü. Bazı Çin internet haber siteleri de tankların Shandong eyaletindeki bir eğitime katılmak için yola çıktığını ileri sürdü.

NİSANDA ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz 18 Nisan'da bankalarda bulunan milyonlarca dolarlık mevduat donduruldu ve bankalar müşterilere bunun iç sistemlerdeki bir yenileme sonucu olduğunu söyledi. Ancak banka müşterileri, o zamandan beri bankalardan kendilerine konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını söyledi.

Yetkililer tarafından başlatılan soruşturmaya göre, Henan Yeni Varlık Grubunundan bazı kişilerin bankaların çevrimiçi ticaret sistemlerine eriştiğini ve bunları manipüle ettikleri belirlendi. Yaşanan bu durumun ardından bir dizi şüphelinin tutuklandığı açıkladı.

Protestoların hedefindeki Henan bankasının, nisan ayında milyonlarca dolarlık mevduatı, banka sistemlerinde yenileme yapıldığı gerekçesiyle dondurduğu belirtiliyor.

