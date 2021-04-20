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Çin'de 'bebek dinozora ait' ayak izi bulundu!

20.04.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araştırmacılar, yaklaşık 110 milyon yıl önce yaşamış 'Wuerhosaurus' türü bir 'bebek dinozorun' ayak izlerini Çin'de tespit ettiklerini açıkladı.

Çin'de 'bebek dinozora ait' ayak izi bulundu!

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde araştırmalarını sürdüren palentologlar, keşfettikleri 5.7 santimetrelik bir ayak izinin yaklaşık 110 milyon yıl önce yaşamış ve 'Wuerhosaurus' türü bir 'bebek dinozora' ait olduğunu belirledi.

Queensland Üniversitesi'nden Dr. Anthony Romilla, yaptıkları keşfin Stegosauridae adlı dinozor familyasına mensup otçul ve zırhlı bir dinozora ait olduğunu söyledi ve "6 santimetreden daha küçük olan bu keşif, bir Stegosauridae'ye ait olan en küçük ayak izi" ifadelerini kullandı.

DailyMail'de yer alan habere göre, çalışmalarını Palaois dergisinde yayınlayan uluslararası paleontolog ekibi, ayak izinin konumunun dinozorun muhtemelen daha yaşlı ve yetişkin aile üyeleriyle çevrili olduğunu gösterdiğini söylüyor. Bölgede bulunan diğer ayak izleri ise, bulunan bu keşife göre 6 kat daha büyük.

Keşifle birlikte ayrıca, ayak topuklarını da yere basarak yürüdükleri bilinen zırhlı dinozorların gençlik dönemlerinde topuklarına basmadan yürüyor olabileceklerini de açığa çıkardı.

Bulunan ayak izi, dinozorun aynı türün yetişkinlerinin aksine parmaklarının üzerinde yürüdüğünü gösteriyor.

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