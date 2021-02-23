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Çin'de elektrik direğinin tepesinde mekik çeken kişi gözaltına alındı

23.02.2021 11:26 | Son Güncelleme:
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Çin'de elektrik direğinin tepesinde mekik çeken kişi gözaltına alındı

Çin'de elektrik direğinin tepesinde mekik çeken kişi gözaltına alındı.

Çin’in Sıçuan eyaletinde elektrik direğinin tepesine çıkarak mekik çeken ve binlerce hanenin elektriksiz kalmasına neden olan kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Ülkenin sosyal medya platformlarından Vebyo’da paylaşılan görüntülere göre, Çıngdu kentinin Pidou semtinde Vu soyadlı 22 yaşındaki genç elektrik direğinin tepesine çıkarak mekik çekti.

İşlek caddedeki elektrik direğinin tepesindeki genci görenlerin yetkililere haber vermesinin ardından bölgede binlerce haneyi etkileyen elektrik kesintisine gidildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, genci aşağı inmesi için yaklaşık 4 saat ikna etmeye çalıştı. Sonunda Vu aşağıya indi ve polisler tarafından gözaltına alındı.

Gencin mekik çekmek için direğin tepesine neden çıktığı bilinmiyor.

Olay ülkenin sosyal medyasında tepki topladı. Bir kullanıcı, "Sonunda evimin elektriğinin kesilmesine kimin neden olduğunu buldum." yorumunu yaptı, bazı kullanıcılar da şahsın içkili, uyuşturucu almış ya da uyurgezer olabileceği fikrini paylaştı.

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