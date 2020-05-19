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  4. “Çin’de geliştirilen ilaç aşıya ihtiyacı ortadan kaldırabilir”

“Çin’de geliştirilen ilaç aşıya ihtiyacı ortadan kaldırabilir”

DÜNYA HABERLERİ  | 19.05.2020 11:57 | Son Güncelleme

Çinli bilim insanlarının geliştirdikleri ilacın koronavirüs salgınını durdurabilecek düzeyde başarı gösterdiği açıklandı. Uzmanlar söz konusu ilacın aşının bulunmasına gerek kalmadan salgının önüne geçebileceği iddiasında.

“Çin’de geliştirilen ilaç aşıya ihtiyacı ortadan kaldırabilir”

Koronavirüsün (COVID-19) ilk görüldüğü ülke olan Çin’den salgın ile mücadele konusunda sevindirici bir haber geldi.

Yahoo News’ta yer alan habere göre, Pekin Üniversitesi’nde yapılan çalışma kapsamında geliştirilen ilaç hastaların iyileşme dönemini kısalttı.

Ancak söz konusu ilacı COVID-19’a karşı kullanılan diğerlerinden ayıran yanı bu ilacın hastalarda corona virüse karşı kısa vadeli bağışıklık kazandırması.

Araştırmayı yapan ekip adına uluslararası haber ajansı AFP’ye konuşan Sunney Xie geliştirilen ilacın hayvanlar üzerinde yapılan testlerden geçer not aldığını açıkladı.

Xie, hayvanlar üzerinde yapılan testlerde ilacın tedavi edici özelliğinin kanıtlandığını belirtti.

Henüz insanlı deney aşamasına geçmeyen ilacın 2020’nin sonlarına doğru kullanıma hazır olacağı belirtiliyor.

Çin halihazırda 5 farklı koronavirüs aşı projesinde insanlı deneylere başlamış durumda.

Ancak uzmanlar koronavirüs aşısının hazır olması için 12 ila 18 aya ihtiyaç duyulabileceğini belirtiliyor.

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