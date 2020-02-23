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Çin'de koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kaybı 2444'e ulaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2020 06:44 | Son Güncelleme

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2444'e yükseldi.

Çin'de koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kaybı 2444'e ulaştı

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 10 bin 968'inin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 936'ya çıktı.

Son 24 saatte, 648 yeni vakanın tespit edildiği ve 97 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde olmak üzere toplam ölenlerin sayısı 2 bin 444'e oldu.

Bununla birlikte virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 4 bin 148'e, müşahede altına alınan kişilerin sayısı 106 bin 89'a geriledi.

Bugüne kadar taburcu edilen kişilerin sayısı da 22 bin 888'e yükseldi.

Çin ana karası dışında ise vaka sayısı Hong Kong'da 69'a çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise 10 olarak bildirildi.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
çin Kovid-19

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