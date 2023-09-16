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    4. Çin'de skandal görüntüler! 9 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından darp edildi... Metal cetvelle defalarca kafasına vurulunca hastanelik oldu

    Çin'de skandal görüntüler! 9 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından darp edildi... Metal cetvelle defalarca kafasına vurulunca hastanelik oldu

    16.09.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çin'de bir ilkokulda öğretmeni tarafından darp edilen ismi açıklanmayan 9 yaşındaki kız öğrenci hastanelik oldu. Hastaneye kaldırılan öğrencinin durumunun kritik olduğu belirtilirken öğretmenin tutuklandığı ifade edildi. Olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

    Çin'in Hunan eyaletinin Bocai bölgesindeki bir ilkokulda 9 yaşındaki kız öğrenci sınıf öğretmeni tarafından darp edildi. Öğretmenin metal cetvelle defalarca kez kafasına vurduğu öğrenci kafatasında oluşan çatlaklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırılan öğrencinin kafatasında 5 cm derinliğinde bir yara olduğu ifade edildi. Adı Soung Mouming olarak açıklanan öğretmen tutuklandı.

    AMELİYATI 5 SAAT SÜRDÜ

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    Yaralanan öğrenci ilk olarak okulun doktoruna götürüldü ve yaranın küçük olduğu ifade eden doktor tarafından kafatasına yalnızca dikiş atıldı. Hastaneye götürülen öğrencinin kafatasının kırıldığı ve kemik parçalarının kafasına sıkıştığı ifade edildi. South China Morning Post'un haberine göre, kırılan kemik parçalarının kafatasından alınması için yapılan ameliyat 5 saat sürdü.

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    Olaya ilişkin soruşturma devam ederken kız öğrencinin babası kızının hala yoğun bakımda olduğunu ve okul yönetimin kendileriyle iletişime geçmediğini söyleyerek şikayetçi olacaklarını belirtti.

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