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    4. Su bastığı için bodrum katını tadilat yaptırdılar! Öyle bir keşif yaptılar ki... Gördüklerine inanamadılar

    Su bastığı için bodrum katını tadilat yaptırdılar! Öyle bir keşif yaptılar ki... Gördüklerine inanamadılar

    15.09.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Cathy ve Roy Aukamp, ​​yakın zamanda meydana gelen bir fırtınanın neden olduğu su basmış bir bodrum katıyla mücadele ediyorlardı. Sulardan hasar alan bodrum katını yenilemek için tadilata başlayan çift alçıpan duvarların sökülmesiyle arkasında ilginç bir şey gördü. Alçıpanın arkasından bir anda düzinelerce alkol şişesi düşmeye başladı. Görüntüler sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Cathy ve Roy Aukamp çifti fırtına nedeniyle evlerinin bodrum katının hasar alması üzerine tadilata başlamaya karar verdi. Bodrumdaki tadilat sırasında ıslanarak şişen alçıpanları çıkartmaya başlayan Cathy duvarların arkasından bir anda alkol şişelerinin dökülmesiyle şaşkına döndü.

    SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

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    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Cathy gönderisine, "Kocam ıslak alçı levhayı çıkartmak zorunda kaldı ve tüm şişeler bir anda üzerimize doğru döküldü. Şaşkına döndük" notunu ekledi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Cathy'in gönderisine yorum yapmayı ihmal etmedi. Bazı kullanıcılar durumu eğlenceli bulduğun söylerken bazı kullanıcılar ise evin eski sahibi için üzüldüklerini dile getirdi.

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    Amerika New Jersey

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