Su bastığı için bodrum katını tadilat yaptırdılar! Öyle bir keşif yaptılar ki... Gördüklerine inanamadılar

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Cathy ve Roy Aukamp çifti fırtına nedeniyle evlerinin bodrum katının hasar alması üzerine tadilata başlamaya karar verdi. Bodrumdaki tadilat sırasında ıslanarak şişen alçıpanları çıkartmaya başlayan Cathy duvarların arkasından bir anda alkol şişelerinin dökülmesiyle şaşkına döndü.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Cathy gönderisine, "Kocam ıslak alçı levhayı çıkartmak zorunda kaldı ve tüm şişeler bir anda üzerimize doğru döküldü. Şaşkına döndük" notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Cathy'in gönderisine yorum yapmayı ihmal etmedi. Bazı kullanıcılar durumu eğlenceli bulduğun söylerken bazı kullanıcılar ise evin eski sahibi için üzüldüklerini dile getirdi.



