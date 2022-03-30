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  4. Çin'de sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu! Tam 16 bin dolar

Çin'de sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu! Tam 16 bin dolar

30.03.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in en büyük kenti Şanghay'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan tam kapanma sırasında sokaklarda sırtındaki megafonla salgın kurallarına ilişkin anons yapan robot köpeğin görüntüleri sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Bazı sosyal medyada kullanıcıları gündem olan paylaşıma, "Bu köpeğe söyleyin bize de yemek getirsin" yorumunda bulunurken, bazı kullanıcılar ise robotun boş sokaklarda gezmesini korku filmlerine benzetti. Robotun fiyatının ise yaklaşık 16 bin dolar olduğu öğrenildi

Artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle tam kapanma kararının uygulandığı Çin’in en büyük kenti Şanghay'ın Jiading Mahallesi'nde sırtındaki megafonla salgın kurallarına ilişkin anons yapan robot köpek sosyal medyada gündem oldu. Mahallede oturan bir kişi tarafından Çin’in en büyük sosyal medya platformu Weibo’da paylaşılan robot köpeğe ait görüntüler milyonlarca kez izlendi.

16 BİN DOLAR

Görüntülerde robotun boş sokaklarda gezerek sırtındaki megafonla mahalle sakinlerine Covid-19 salgını kurallarına uymaları konusunda anons yaptığı anlar yer aldı. Bazı sosyal medyada kullanıcıları gündem olan paylaşıma, "Bu köpeğe söyleyin bize de yemek getirsin" yorumunda bulunurken, bazı kullanıcılar ise robotun boş sokaklarda gezmesini korku filmlerine benzetti.

Görüntülerdeki robotun fiyatının ise yaklaşık 16 bin dolar olduğu öğrenildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin
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