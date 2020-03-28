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Çin'de Türk Dili okuyan öğrenciler, koronavirüs için Türkiye'ye destek mesajları yolladı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.03.2020 23:03 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadele eden ülkemize Çin'de Türk dili okuyan öğrencilerden destek geldi. Öğrenciler, Türkiye'ye olan desteklerini çektikleri videolarla gösterdiler.

Çin'de Türk Dili okuyan öğrenciler, koronavirüs için Türkiye'ye destek mesajları yolladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, bilindiği üzere ülkemizde şu ana kadar 108 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Sağlık Bakanı'nın açıkladığı güncel verilere göreyse ülkemizdeki hasta sayısı 7402’ye ulaştı. Koronavirüsle mücadele kapsamında çeşitli kampanyalar düzenlenirken, Çin'de Türk Dili okuyan öğrencilerden ise moral mesajları geldi.

Çin'de Türk dili okuyan öğrenciler, bir araya gelerek koronavirüsle mücadele eden Türkiye'ye desteklerini dile getirdiler. Çektikleri videoları Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla ileten Çinli öğrenciler, "Haydi Türkiye" sloganıyla bizlere seslendiler.

"HAYDİ TÜRKİYE, SENİN YANINDAYIZ!"

Çin Başkonsolosluğu Sözcüsü'nün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Çin’de 10 farklı üniversitede Türkçe bölümü öğrencilerinden destek mesajı! Haydi Türkiye, senin yanındayız! Birlikte daha güçlüyüz!" ifadelerine yer verildi. Videoda Çinli öğrenciler, Türkiye'ye koronavirüsle olan mücadelesinde başarı diledi. Ayrıca Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu, Çin halkının 11 Mart'tan bu yana dost ülke Türkiye ile yakından ilgilendiği belirtti.

Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'de bilindiği üzere şu sıralar hayat normale dönmeye başladı. Yoğun bir süreci geride bırakan Çin, şu an diğer ülkelerdeki koronavirüs hastaları için yardımlarda bulunuyor. Koronavirüsle mücadele eden ülkelerdeki herkesin morale ihtiyacı olduğu bugünlerde gelen destek mesajlarıysa salgına karşı umudu güçlendiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin koronavirüs Türkiye

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