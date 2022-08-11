Çin'de yeni başlayan Langya virüsü nedir, öldürücü mü? Langya virüsü belirtileri neler?

Çin’de 35 kişide ortaya çıkan Langya virüsüyle ilgili tüm detaylar gündemde. Langya virüsü ülkenin doğusundaki Henan ve Shandong eyaletlerinde rastlandı. Koronavirüsün ardından Langya virüsünün görülmesi endişeleri arttırdı.

LANGYA VİRÜSÜ NEDİR?

Langya virüsü (‘Langya henipavirus (LayV) 2018 yılında Çin'de tespit edildi. Fakat, resmi olarak tanınmadı. En son yayınlanan bir çalışma, virüsün insanlarda ilk kez 2019 yılında tespit edildiğini ve en son vakaların bu yıl olduğunu ortaya koydu. Hayvanlar üzerinde yapılan testlerde, 262 farenin dörtte birinde LayV viral RNA'sına rastladı. Bu nedenle uzmanlar, virüsün sivri fareler de dahil olmak üzere hayvanlardan bulaştığına inanıyor.

LANGYA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

-Halsizlik

-Öksürük

-İştah kaybı

-Yüksek ateş

-Mide bulantısı

-Kas ağrısı

-Yorgunluk gibi semptomlara neden olabileceği belirtiliyor.

Araştırmacılar, insanların virüsten ne kadar kötü etkilendiğini görmek için hastalardaki semptomları izledi. Langya hastalarının maruz kaldığı en yaygın semptom ateşti ve enfekte olan herkesin ateşi vardı. Bunu yorgunluk (yüzde 54), öksürük (yüzde 50), iştahsızlık (yüzde 50), kas ağrıları (yüzde 46) ve mide bulantısı (yüzde 38) izledi. Yaklaşık yüzde 35'i karaciğer sorunları yaşarken, yüzde 8'i böbrek fonksiyonlarında bir düşüş gördü.

LANGYA VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR MÜ?

Şu an için Langya virüsü bulaşan kişiler arasında ölen bulunmuyor. Bazı uzmanlar hastalığın hayvanlardan bulaştığını doğruluyor. Uzmanlar virüsün ölümcül olmadığını ve endişe edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Langya, genellikle yarasalarda bulunan ölümcül bir patojen olan Nipah virüsü ile aynı aileden olan bir virüstür. Langya da damlacık yoluyla insandan insana bulaşabilir. Ancak virüsün insandan insana nasıl bulaştığıyla ilgili araştırmalar hala devam ediyor.

