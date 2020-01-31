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Çin'den flaş karar! Koronavirüs nedeniyle yurt dışındaki Vuhanlıları geri getirecek

DÜNYA HABERLERİ  | 31.01.2020 07:43 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Vuhan kentinin yurt dışında bulunan sakinlerini kente geri getirmek için uçak gönderileceğini açıkladı.

Çin'den flaş karar! Koronavirüs nedeniyle yurt dışındaki Vuhanlıları geri getirecek

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying yaptığı yazılı açıklamada, Hubey eyaletinin, özellikle Vuhan sakinlerinin son günlerde yurt dışında yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurduklarını belirterek, “Çin hükümeti bir an önce tarifeli sivil havacılık uçağı göndererek onların (Vuhanlıların) doğrudan Vuhan’a geri getirilmesine karar vermiştir.” ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2019-nCoV nedeniyle "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu" ilan etmesine ilişkin Sözcü Hua, ülkesinin salgınla mücadale konusunda en kapsamlı ve sıkı tedbirleri aldığını ve bu önlemlerin uluslararası sağlık düzenlemelerinin çok ötesinde olduğunu vurguladı.

Hua, "Salgına karşı savaşı kazanmak için tamamen inancımız ve kabiliyetimiz var." ifadesini kullanarak, ülkesinin koronavirüsün genetik yapısıyla alakalı, ilgili tarafları zamanında şeffaf ve sorumlu bir şekilde bilgilendirdiğini ve DSÖ ve tüm ülkelerle küresel ve bölgesel sağlığı korumaya devam edeceğine işaret etti.

HUBEY'DE BİR YETKİLİ GÖREVDEN ALINDI

Diğer yandan Çin basınındaki haberlere göre, koronavirüsün merkez üssü Hubey eyaletine bağlı 7 milyondan fazla nüfuslu Huanggang Belediyesi'nin Sağlık Komisyonu Başkanı Tang Cıhong "salgın konusunda ihmali bulunduğu" gerekçesiyle görevinden alındı.

Çin basınından gazetecilerin kentte kaç enfekte vakası olduğuna dair sorularına Tang'ın "Bilmiyorum. Emin değilim." şeklinde cevap verdiği bir röportaj videosu, ülkenin sosyal paylaşım platformu Veybo'da büyük tepki topladı. Röportaj videosundan sonra Tang'ın görevinden alındığı kamuoyuna yansıdı.

Huanggang, Hubey eyaletinde Vuhan'dan sonra eyaletteki en yüksek ölüm ve virüsten etkilenenlerin bulunduğu kent olarak başı çekiyor.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan son açıklamaya göre, ülke genelindeki tüm kent, eyalet, özerk bölge ve özel idari bölgelerde etkili olan koronavirüs salgını yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 213'e, virüs bulaşanların sayısı ise 9 bin 692’ye ulaşmıştı.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

(AA)

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Çin Dışişleri Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü Vuhan yeni tip koronavirüs

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