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Çin’den gelen gizemli tohumları eken adam konuştu: Çılgın gibi büyüyorlar

DÜNYA HABERLERİ  | 06.08.2020 15:43 | Son Güncelleme

Çin’den ABD’li yurttaşlara gönderilen gizemli tohum paketlerinden birini alan Arkansaslı bir adam, içindeki tohumları mülküne dikti.

Çin’den gelen gizemli tohumları eken adam konuştu: Çılgın gibi büyüyorlar

Yerel basına konuşan Doyle Crenshawn, “Sadece ne olacağını görmek için ektik” dedi.

Bitkinin turuncu çiçeklerden büyük beyaz meyveler verdiği ifade edildi.

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Ektiği tohumlara iki haftada bir bitki besini verdiğini söyleyen Crenshawn, “Çılgın gibi büyümeye başladılar” diye konuştu.

New York Post’un haberine göre Crenshawn tohumları, ABD’li yetkililerin uyarısından önce diktiğini ifade etti. Yetkililer gizemli paketleri alan yurttaşları, içindeki tohumları ekmemeleri konusunda uyarmıştı.

Arkansas Tarım İdaresi’nden Scott Bray, “İstilacı ya da zararlı türler olmasından endişeleniyoruz. Bu tohumlar istilacı bir ot, böcek veya bitki hastalığına neden olabilir” ifadelerini kullandı.

ABD’deki 50 eyaletin sakinleri geçen aydan beri tuhaf, gizemli tohum paketleri aldığını bildiriyor. Tarım yetkilileri ise kargoları alanları, paketleri açmamaya ve ilgili görevlileri arayarak onlara teslim etmeye çağırıyor.

KAYNAK: REUTERS

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