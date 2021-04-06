HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin'den tepki çeken görüntü: ''Virüs bitti de haberimiz mi yok?''

Çin'den tepki çeken görüntü: ''Virüs bitti de haberimiz mi yok?''

06.04.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Shandong eyaletindeki Tai Dağı'nın zirvesinde, gün doğumunu izlemek için yarış içine giren yüzlerce turistin dip dibe girdiği anlar tepki çekti. Kullanıcılar, ''Virüs bitti mi bizim haberimiz mi yok?'' diyerek tepki gösterdiler.

Çin'den tepki çeken görüntü: ''Virüs bitti de haberimiz mi yok?''

Çin’de hafta sonlarıyla birleştirilen ve "altın hafta" adı verilen resmi tatiller turizmin canlandığı günler olarak bilinir. Qingming Günü de resmi tatiller arasında. Mezar Süpürme Günü olarak da bilinen bu festival pandemi yokmuşcasına akına uğradı.

''ÇİRKİN VE GÜLÜNÇ''

Çarpıcı videoda, yüzlerce turistin Çin'in en ünlü turistik yerlerinden birine gidildiğini gösteriyor. Çin'de ortaya çıkan görüntüler için birçok kişi sosyal medyadan tepki gösterdi. Söz konusu anlar, "çirkin" ve "gülünç" olarak nitelendirildi. Kullanıcılar, ''Virüs bitti mi bizim haberimiz mi yok?'' diyerek tepkilerini dile getirdi.

Screenshot_28

Çin'de Mezar Süpürme Günü olarak da bilinen ulusal bir bayram olan Qingming Festivali sırasında Dünya Mirası Sit Alanı'nı çok sayıda turist ziyaret ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı
'Seyahat balonu' ile karantinasız turizm başlıyor'Seyahat balonu' ile karantinasız turizm başlıyor
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
Çin

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

İsrail cumhurbaşkanı yeni hükümeti kurma görevini Netanyahu'ya verdi

Yeni hükümeti kurma görevi Netanyahu'ya verilkdi

'Seyahat balonu' ile karantinasız turizm başlıyor

'Seyahat balonu' ile karantinasız turizm başlıyor

Azerbaycan ve Türkiye ortak tatbikata başladı

Azerbaycan ve Türkiye ortak tatbikata başladı

"Firavunların Altın Geçidi" şovunda rekor!

"Firavunların Altın Geçidi" şovunda rekor!

Endonezya’daki sel faciasında can kaybı 157’ye yükseldi

Endonezya’daki sel faciasında can kaybı 157’ye yükseldi

First Lady'nin kıyafeti tartışma yarattı: Ucuz ve utanç verici

First Lady'nin kıyafeti tartışma yarattı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.