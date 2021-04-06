Çin'den tepki çeken görüntü: ''Virüs bitti de haberimiz mi yok?''

Çin’de hafta sonlarıyla birleştirilen ve "altın hafta" adı verilen resmi tatiller turizmin canlandığı günler olarak bilinir. Qingming Günü de resmi tatiller arasında. Mezar Süpürme Günü olarak da bilinen bu festival pandemi yokmuşcasına akına uğradı.

''ÇİRKİN VE GÜLÜNÇ''

Çarpıcı videoda, yüzlerce turistin Çin'in en ünlü turistik yerlerinden birine gidildiğini gösteriyor. Çin'de ortaya çıkan görüntüler için birçok kişi sosyal medyadan tepki gösterdi. Söz konusu anlar, "çirkin" ve "gülünç" olarak nitelendirildi. Kullanıcılar, ''Virüs bitti mi bizim haberimiz mi yok?'' diyerek tepkilerini dile getirdi.

Çin'de Mezar Süpürme Günü olarak da bilinen ulusal bir bayram olan Qingming Festivali sırasında Dünya Mirası Sit Alanı'nı çok sayıda turist ziyaret ediyor.



