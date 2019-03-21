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Çin Devlet Başkanı Jinping’den Avrupa ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 11:22 | Son Güncelleme

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İtalya, Monaco ve Fransa’yı kapsayan Avrupa turuna başladı.Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Monaco Prensi 2.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İtalya, Monaco ve Fransa’yı kapsayan Avrupa turuna başladı.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Monaco Prensi 2. Albert ve Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron’un daveti üzerine Çin’den ayrıldı. Jinping’in Avrupa turunun ilk durağı olan İtalya’ya gerçekleştireceği ziyaret, Çin’den bu ülkeye 10 yıl sonra devlet başkanlığı düzeyinde gerçekleştirilecek resmi ziyaret olma özelliği taşıyor. Jinping’in, İtalya, Monaco ve Fransa’ya gerçekleştireceği ziyaretler, Çin ile AB arasındaki ticari ilişkilerin düzelmesi, kültürel temaslar, bölgesel ve uluslararası konular kapsamında önem taşıyor.

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