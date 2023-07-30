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Çin ile ABD arasındaki Tayvan krizi derinleşiyor! Tayvan'a yapılan askeri yardım sonrası Çin'den flaş açıklama geldi!

30.07.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ile Çin arasında Tayvan arasındaki tansiyon hat safhaya ulaştı. ABD'nin Tayvan'a 345 milyon dolarlık askeri yardımının ardından Pekin cephesinden kararlı bir açıklama geldi.

Çin ile ABD arasındaki Tayvan krizi derinleşiyor! Tayvan'a yapılan askeri yardım sonrası Çin'den flaş açıklama geldi!

ABD'nin Tayvan'a yaptığı 345 milyon dolarlık silah yardımı sonrası Çin'in Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua açıklamalarda bulundu.

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Chen, ABD’yi, Tayvan’ı bir mühimmat deposuna çevirmekle suçlayarak, "Ne sıradan halktan toplanan vergiler ne Tayvanlı ayrılıkçı güçlerin harcadıkları paralar ne de ABD’nin gönderdiği silahlar Tayvan sorununu çözme kararlılığımızı ve adanın ana vatanımızla yeniden birleşmesini gerçekleştirmek konusundaki kararlı irademizi sarsmayacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD’nin eylemlerinin Tayvan’ı bir barut fıçısına çevirdiğini savunan Chen, bu tür hareketlerin Tayvan Boğazı’ndaki savaş olasılığını yükselttiğini vurguladı.

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BİDEN YARDIMLAR İÇİN GENELGE YAYIMLAMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden, dün yayımladığı başkanlık genelgesiyle, ABD ordusunun kendi envanterinden Tayvan'a yapacağı, savunma malzemelerinin yanı sıra askeri eğitim ve öğretimi kapsayan 345 milyon dolarlık askeri yardımı duyurmuştu.

ABD'li birçok Kongre üyesi, Tayvan'a silah satışı konusunda yönetime baskı yapıyordu.

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TAYVAN VE ÇİN

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine ülkedeki milliyetçi iktidarın kurucusu Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti"nin adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş, bu girişim Çin tarafından kabul edilmemişti.

Çin'in Birleşmiş Milletlerdeki resmi temsilcisi olan Çin Halk Cumhuriyeti, benimsediği "tek Çin" ilkesi uyarınca, ada üzerinde herhangi bir kontrolü olmamasına rağmen Tayvan'ı kendi toprağı kabul ediyor.

Pekin yönetimi, Tayvan hükümetinin müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine ve adanın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına karşı çıkıyor. Tayvan yönetimi, birkaç ülke dışında uluslararası alanda tanınmıyor. (AA)

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Çin Tayvan abd

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